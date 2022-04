A Frankel Leó sétányra már a program kezdete előtt kitették Ozorai Sándor helyi alkotó által készített 10 húsvéti dekorációt.

A délután a hagyomány szerint az óvodások zenés-táncos műsorával kezdődött, a Zöldikék óvoda Csosszantók Tehetségműhelybe járó kicsinyek locsolóverset mondtak, a zöldágjárást mutattak be, amelyeket Marton Lívia és Erdősi-Török Dóra tanított be. A Vizikék óvoda Gumimaci Tehetségműhelyének a nyuszitáncát Csonkáné Krützner Márta és Polt Cintia készítette. A szereplőket és minden kisgyermeket az Üveges nyugdíjas klub tagjai megajándékoztak, majd a 24 klubtag által készített házi süteménnyel, sonkával minden jelenlevőt megvendégeltek. Horváth Imre saját borát ajánlotta fel. Horváth Csaba lufihajtogatótól mindenki kapott ajándékot. Horváthné Lipthay Anita arcfestő mindenkinek a kérése szerint rajzolt. A kreatív foglalkozást Ozorai Sándor és felesége Ilona tartotta, az utcában működő Méltó Élet Esélye Idősek Otthona lakói is készültek, tojásra ragasztottak nyuszifület, és amelyik gyerek kifestette azt, ajándékba kapta és választhatott mellé egy textilből készített díszt. Helyes Zoltán a közeli üzletek kirakataiban mutatkozott be alkotásaival. Az Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület Péntek Vendel vezetésével egy újdonsággal, lézerlövészettel várt mindenkit.

- Az Óváros és a Bányásztelep közösségként működik, a lakosok nem csupán igénylik ezt a programokat, a Kirakattárlatot, a Dióünnepet, a karácsonyi rendezvényt, hanem tevőlegesen hozzá is járulnak annak sikeréhez - fogalmazta meg Dorner László. - Címnek is azért adtuk, hogy mindenért mosollyal lehet fizetni, mert az az egyik fontos dolog, ami a közösségeket létrehozza. A támogatók egy részét már felkérni sem kell, maguktól jelentkeznek, és örülnek, hogy részesei lehetnek a programnak.