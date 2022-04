Megnyitóbeszédében Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora elmondta, a mérnökök számára fontos a gyakorlati oktatás, hiszen a mérnökség mindig technológiára és gyakorlatra épít.

Forrás: Nagy Lajos/Napló

– Olyan ismeretekre van szükségük a hallgatóknak, amely összeköti a mérnököket és szakembereket, amely által a megtervezett, megálmodott műszaki megoldások megvalósíthatók lesznek. Minden alkalommal nagyon büszke vagyok arra, hogy az egyetem ezekben a nehéz időkben is tud bővülni, vagy a saját működési területén olyan új fejlesztést megvalósítani, amelyből az egyetemen kívül, szélesebb körben is tud a közösség profitálni. Ez a laboratórium is ilyen, ennek pedig a haszna néhány éven belül a régió számára is látható lesz – tette hozzá Gelencsér András.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere kiemelte köszöntőjében, Veszprém büszke arra, hogy nagyon erős a gazdasága, erős gazdasági hátországa van. Többek között ez ad lehetőséget arra, hogy a város nagyobbat tudjon álmodni. – Azzal tisztában kell lennünk, hogy ez a mostani, egy pillanatnyi állapot. Ahhoz, hogy ezt hosszútávon is fent tudjuk tartani, ahhoz kiemelten fontos a képzés minősége, illetve a lehetőség az átképzésekre és továbbképzésekre. Látszik a város gazdaságában, hogy a munkaerőhiány jelen van, ez pedig bizonyos szakmákban kifejezzen égető probléma. Nem véletlen, hogy az elmúlt hetekben a Szakképzési Centrumnál megvalósult egy nagyléptékű beruházásunk. Jó látni azt, hogy a Pannon egyetem is fontosnak tartja, hogy jelen legyen ezen a piacon – tette hozzá Porga Gyula.

Forrás: Nagy Lajos/Napló

Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja kifejtette, nem véletlenül kötött olyan stratégiai megállapodást a Pannon Egyetem és a Veszprémi Szakképzési Centrum az elmúlt időszakban, ami éppen a munkaerőhiányra reagálva létrehozta az okleveles technikus képzést. Ezt az együttműködést a jövőben az intézmény szeretné kiterjeszteni. – Minden ilyen jellegű fejlesztésnél rendkívül boldog vagyok, mert visszaigazolást ad számunkra: megéri azon dolgozni, hogy olyan fejlesztési forrásokhoz jussunk, amivel a kutatás-fejlesztés és oktatási infrastruktúrát tudjuk biztosítani azért, hogy a jövőben valódi, gyakorlati tudással rendelkező hallgatók kerüljenek ki tőlünk a munkaerőpiacra – tette hozzá Csillag Zsolt.

Gyurika István, tanszékvezető elmondta, a 6+1 munkaállomással rendelkező hegesztéstechnikai laborban univerzális hegesztőgépeket szereztek be, amelyek segítségével argon védőgázas, wolfram elektródás ívhegesztés, fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés, valamint kézi ívhegesztés oktatása is megvalósulhat. A hegesztőlaborban az újonnan beszerzett gépek mellett teljesen megújult az elektromos hálózat, új asztalok és elválasztó paravánok kerültek beszerzésre, valamint új biztonságtechnikai eszközök és ruházatok is a beszerzés részét képezték. A hegesztéstechnikai laboratóriumban a Pannon Egyetem Mérnöki Kar diákjainak oktatásán túl felnőttképzések és tanfolyamok is indulni fognak a közeljövőben.