A hétfői Dörgedelem és a keddi bevonulást követően szerdán ismét rengeteg hagyományos programon vehettek részt a fesztiválozók. A felső kampusz megtelt élettel a borongós idő ellenére is, hiszen a D!RH kortes programjával, a Capture the Flag (Lopd el a zászlót!) játékkal mindenki megmozgathatta magát.

Ezután kezdődött az Alkohol Tanszék, ahol azok az oktatók adhattak elő, akiket a VEN-t megelőző szavazáson kedvenc oktatóknak szavaztak meg a hallgatók, természetesen az alkoholhoz kacsolódó témákban. Előadott többek között András Ferenc filozófus is a Modern filológiai és Társadalomtudományi Karról (MFTK), aki a Ki az úr a házban? címmel tartotta meg bemutatóját. Ebben arra a régi történetre reflektált, amely szerint minden emberben él egy fekete és egy fehér farkas, és attól függ, hogy milyen emberré válunk, hogy melyik farkast etetjük. András Ferenc szerint nem a farkas színe a lényeg, hiszen az számít, aki eteti, azok leszünk mi valójában. Az MFTK-ról előadott még Szentgyörgyi Szilárd is, aki az alkoholos befolyásoltság alatti szóképzésről és artikulációról tartott nyelvészeti előadást, valamint Katona László Gábor is, aki pedig személyes élményeit és meglepetés éneklést hozott az Alkohol Tanszék színpadára. A Gazdaságtudományi Karról Dániel Zoltán András és Csizmadiáné Czuppon Viktória képviseltették magukat, a Mérnöki Karról pedig Medvegy Tibor, Rózsenberszki Tamás és Sebestyén Viktor bizonyult a hallgatók kedvenceinek. Az előadások végén az oktatók hivatalosan is megkapták az emlékplakettet, miszerint megérdemlik, hogy hallgatókká váljanak ismét.

Az esti órákban már elkezdődött az igazi fesztivál hangulat. A fellépők között a fiatalok számára már csak „retro”-ként emlegetett zenekarok szerepeltek, mint Krisz Rudi, a Groovehouse, Csordás Tibi, az Ámokfutók és az UFO Update. A csütörtöki napon már a Soulwave, illetve a Bagossy Brothers Company szórakoztatta a jelenlévőket. A jó hangulat mellett a kampány is zajlott, a négy csapat (a VEN Dizni, a VENcanto, az UniVENzum és a VENtasy) továbbra is küzd a diákrektori címért, a szavazás eredményét pedig a péntek esti gálán jelentik be.