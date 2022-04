A klubhelyiségben tartott tanácskozáson Dobszai József úgy értékelt, a pandémia ellenére eredményes évet zárt a 2021-ben Thuri-díjjal is kitüntetett szervezet, hiszen az aktív klubélet mellett a térség iskoláival együttműködve élen jártak a hazafias-honvédelmi nevelésben, megünnepelték fennállásuk 45. évfordulóját, felavatták vitéz Aradivári György felújított síremlékét, s többször lehetőségük nyílt találkozni és egyeztetni a nyugállományúakat érintő kérdésekről Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel is. Hagyományos rendezvényeik közül a járvány miatt csupán az aknavetőcső-robbanás áldozatai előtt tisztelgő nyári megemlékezést tudták megtartani, ám bíznak benne, hogy idén újraindulhatnak az iskolákban a helyőrség-történeti témájú előadások és a hazafias-honvédelmi vetélkedők, valamint megrendezhetik Szent Borbála-napi sportversenyüket is.

Dobszai József klubelnök értékelőjében kiemelte, a várpalotai önkormányzat és az MH Bakony Harckiképző Központ támogatja törekvéseiket, de a HEMO-ban található klubhelyiségük fejlesztésére nyertek forrást a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségétől (BEOSZ) is.

Elismeréssel szólt a Gábor Áron Nyugállományúak Klubja elhivatott munkájáról Oszlánszki Béla ezredes, az MH Bakony Harckiképző Központ parancsnoka, aki kijelentette: a jövőben is mindenben számíthat a szervezet a várpalotai katonai alakulat támogatására. Berdó Gábor nyugállományú százados, a BEOSZ régióvezetője arról beszélt a rendezvényen, hogy az ország egyik legjobb, legaktívabb klubja a várpalotai.

A közgyűlésen újabb öt évre bizalmat kapott a tagságtól a jelenlegi vezetőség, valamint Dobszai József klub­elnök, akit több évtizedes munkája elismeréseként tiszteletbeli bányásszá fogadott Buzási István nyugalmazott bányamérnök, a Bányászhagyományok Ápolásáért Egyesület elnöke.