21:42 - Hódmezővásárhelyen egyértelműen Lázár János vezet

A Csongrád megyei 4. választókerületben 74,31 százalékos feldolgozottság mellett Lázár János (Fidesz-KDNP) magabiztosan, 51,5 százalékkal (20 413 szavazattal) vezet az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter előtt, aki 40,37 százalékon (16 003 szavazat) áll.

21:29 - 28 százalékos feldolgozottságnál továbbra is nagyon vezet a Fidesz

28,08 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya következő: Fidesz-KDNP 59,36 százalék, Ellenzéki Összefogás: 29,44 százalék, Mi Hazánk: 6,59 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma: 41,19 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP: 89, Ellenzéki összefogás: 17. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

Forrás: valasztas.hu

21:20 - Kétharmad közelében a Fidesz

23 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya következő: Fidesz-KDNP 59,9 százalék, Ellenzéki Összefogás: 28,89 százalék, Mi Hazánk: 6,59 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma: 34,93 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP: 89, Ellenzéki összefogás: 17. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, Ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

21:13 - Grőber Attila köszöni a támogatást

Grőber Attila (DK-Jobbik-LMP-MSZP-Momentum-Párbeszéd), Veszprém megye 4-es számú választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje belvárosi irodájukban, többek között Gőgös Zoltán egykori MSZP-s országgyűlési képviselő társaságában követi az eredményeket. Mint mondta, elképesztő munkát végeztek el és nagyon sokat tanult ebből a kampányból. Hozzátette, köszöni mindenkinek a támogatást, különösen a családjának.

Forrás: Polgár Bettina/Napló

21:10 - Csonka Balázs pozitívan értékeli a kampányt

Az ellenzék közös jelöltje (Veszprém megye 1. választókerületében), Csonka Balázs eredményváró eseményén jó hangulatban és bizakodva várták az első adatokat. Csonka Balázs a veol.hu kérdésére elmondta, pozitívan értékelik a kampányt, éjt nappallá téve, becsületesen dolgozott a kampánystáb az elmúlt 10 hónapban. Kiemelte, a lakossági fórumokon fontos helyi témákat sikerült a helyiekkel megbeszélni, és nagyon jó visszajelzéseket kapott a teljes választókerületből.

A képviselőjelölt kérdésünkre a kampányt értékelve elmondta, számos lakossági fórumot tartottak közterületeken és a választókerület kistelepülésein, amelyeken igyekeztek mindenkit megszólaltatni. Ezeken olyan kiemelt témák kerültek szóba, mint például a panelprogram, az Európai Unió, a vidékfejlesztés vagy az egészségügy helyzete. Hozzátette, igyekeztek minél több szavazóval találkozni, valamint a közösségi oldalon is igyekeztek tájékoztatni a választópolgárokat, és hangsúlyt fektettek a plakátkampányra is. A képviselőjelölt elmondta, foglalkoztak a helyi problémákkal is a lakossági fórumokon, például az egészségügy vagy a közlekedés ügyével. A rendezvényeiken a pedagógusok sztrájkját és az orosz-ukrán háborút is érintették. Csonka Balázs elmondta, a kampány során végzett munka alapján bizakodó, megtették, amit meg lehetett tenni. A részvételi adatok kapcsán megjegyezte, magasabbak a veszprémi adatok, mint amire előzetesen számítottak.

Forrás: Horváth Virág/Napló

21:00 - Eredményváró Balatonfüreden

Megérkezett a balatonfüredi eredményváróra Hári Lenke alpolgármester, Molnár Judit bizottsági elnök, Szabadi Edit intézményvezető és Böröcz István, a helyi turisztikai egyesület elnöke is

Forrás: Kovács Erika/Napló

20:45 - Navracsics Tibor Tapolcán várja az eredményt

Navracsics Tibor munkatársaival, polgármesterekkel és szimpatizánsokkal várja az eredményt a tapolcai Fidesz-irodában

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

20:21 - Rig Lajos elégedett a részvétellel

Rig Lajos országgyűlési képviselő úgy nyilatkozott lapunknak, hogy elégedett a választókerületben élők részvételi arányával, izgatottan várja a választás eredményét.

20:15 - Eredményváró Balatonfüreden

Gyülekeznek az emberek Kontrát Károly országgyűlési képviselő eredményváróján Balatonfüreden, egy galériában vasárnap este. A képviselőn kívül itt van már mások mellett Bóka István polgármester, Holczer András alpolgármester, helyi és a kistelepülések önkormányzati képviselői, Vörösmarty Éva, a megyei közgyűlés elnöke és Kiss Ferenc, a galéria tulajdonosa. Az emberek kivetítőn nézik az M1 műsorát, beszélgetnek egymással, pogácsát esznek, vizet és üdítőket isznak.

Kiss Ferenc, a galéria tulajdonosa

Forrás: Kovács Erika/Napló

20:14 - Pápán várják az eredményt

Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Kovács Zoltán, Veszprém megye 4-es számú választókerületének országgyűlési képviselője (balról jobbra) már megérkezett az eredményváró helyszínére, a Jókai Mór Művelődési Központ színházépületébe, ahol jó hangulatban követik a fejleményeket

Forrás: Polgár Bettina/Napló

20:08 - Megkezdték a levélszavazatok felbontását

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap este 7 órakor megkezdte az országgyűlési választásra és a népszavazásra hozzájuk érkezett csaknem 140 ezer levélszavazat felbontását és a szavazólapok szkennelését. Szkennelésre - a kézi számolást megelőzően - azért van szükség, hogy a levélszavazatok előzetes eredményét gyorsan közölni tudják. Az NVI összesen 456 ezer levélben szavazót vett fel a névjegyzékbe.

Az NVI hétfőtől a beérkező levélcsomagok külső borítékját bontotta fel, és ellenőrizte a szavazási iratok érvényességét, de a szavazatot tartalmazó, lezárt borítékok felbontásával meg kellett várniuk a vasárnap este 7 órát. Az NVI munkatársai először felbontják a levélszavazatok kis borítékait, majd szétválogatják az országgyűlési választás és a népszavazás szavazólapjait. Ezt követően kezdik meg a szavazatok szkennelését, majd kétszer kézzel is átszámolják a voksokat.

Vasárnap reggelig 225 ezer levélszavazatot adtak le az arra jogosultak, az NVI vasárnap reggelig 140 ezer érvényes szavazási iratot regisztrált.

19:47 - Gulyás Gergely: egy ilyen magas választási részvétel a demokrácia győzelme

A Miniszterelnökség vezetője mindenkinek köszönetet mondott, aki élt az állampolgári jogával. Hozzátette: közel 100 ezer aktivista vett részt a kormánypártok mellett - erről bővebben ITT olvashat.

19:39 - Részvételi toplista



Top 5 megye:

VAS: 72.49

BUDAPEST: 72.35

GYŐR-MOSON-SOPRON: 71.52

PEST: 70.76

VESZPRÉM: 69.63

...

BÉKÉS: 64.13

HAJDÚ-BIHAR: 63.76

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK: 63.41

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG: 62.89

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN: 62.19



Top 5 OEVK:

BUDAPEST 03: 78.25

BUDAPEST 04: 78.07

BUDAPEST 13: 77.73

BUDAPEST 02: 77.39

PEST 02: 77.11

...

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 04: 60.82

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05: 60.33

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04: 60.11

HAJDÚ-BIHAR 04: 59.87

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03: 56.1



Top 5 fővárosi kerület:

Budapest XII. kerület: 79.38

Budapest XVI. kerület: 78.34

Budapest II. kerület: 77.95

Budapest XXII. kerület: 76.55

Budapest XIV. kerület: 75.02

...

Budapest X. kerület: 68.52

Budapest VI. kerület: 68.08

Budapest XX. kerület: 66.38

Budapest VII. kerület: 64.27

Budapest VIII. kerület: 60.49



Top 5 község:

Becskeháza: 96.55

Kozmadombja: 96.3

Alsószenterzsébet: 95.83

Pusztaapáti: 95.65

Márokföld: 95.12

...

Lácacséke: 42.16

Told: 41.04

Viss: 40.57

Tarnabod: 39.77

Nemeskisfalud: 38.03



Top 5 megyei jogú város:

Hódmezővásárhely: 73.97

Veszprém: 73.82

Szombathely: 72.9

Érd: 72.64

Sopron: 72.57

...

Dunaújváros: 67.01

Nyíregyháza: 66.85

Tatabánya: 65.29

Miskolc: 63.46

Salgótarján: 61.73



Top 5 város:

Baktalórántháza: 83.17

Nyírbogát: 80.7

Diósd: 79.85

Budakeszi: 79.37

Budakalász: 78.46

...

Borsodnádasd: 52.24

Ózd: 52

Nyírmada: 51.79

Sajószentpéter: 51.27

Cigánd: 46.65

19:33 - Közvélemény-kutató: a Fidesz-KDNP nyerhette a választást

Várhatóan a Fidesz–KDNP nyeri a 2022-es országgyűlési választást, a kormánypártok 121 mandátumot kapnak a Medián felmérése szerint – mondta Hann Endre, a közvélemény-kutató ügyvezető igazgatója vasárnap az urnazárást követően az RTL Klub műsorában.

19:20 - Részvételi adatok 18:30-kor

Vasárnap 18.30 után az országos adatok szerint megközelítette a hetven százalékot (67,8) a részvételi arány, azaz több mint 5 millióan (5 millió 216 ezer 424) járultak az urnákhoz. Veszprém megyében az országos arányhoz képes magasabb, egészen pontosan 69,63 százalékos a részvételi arány. Ezzel a megyék között Veszprém megye a negyedik helyen áll a részvétel szempontjából, Vas (72,49), Győr-Moson-Sopron (71,52), Pest (70,76) megyék után.



A veszprémi szavazókörökben a 18.30 órai adatok szerint összességében 73,82 százalékot mutattak, ami azt jelenti, hogy a névjegyzékben szereplő 43 ezer 521 választópolgárból 32 ezer 126 fő élt alkotmányos jogával. A megye 1-es számú választókerületében 72,28 százalékot, a 2-esben 69,47 százalékot, a 3-asban 68,29 százalékot, a 4-esben 68,38 százalékot mutattak a részvételi adatok. Veszprém megyében a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 276 ezer 991, közülük ma 18.30-ig 192 ezer 867 személy adta le voksát.



Veszprémben a 020. számú szavazókörben volt a legmagasabb a részvétel, 85,08 százalékkal. Pápán a 009. számú szavazókör 83,86 volt a legtöbb, illetve Balatonalmádiban két szavazókör is 80 százalék feletti részvételről adott tájékoztatást, a 4-es 80,67, az 5-ös 80,13 százalékról. Tapolcán a 014. számú szavazókör 78,94, Ajkán a 026. számú szavazókör 78,39 százaléka alkotja a megye városaiban lévő szavazókörök top-listáját. Megyeren, hazánk legkisebb önálló településén 23 választópolgárból 18-an adták le voksukat, ami 78,26 százalékos részvételt jelent.

VESZPRÉM megye választókerületei (18:30)

19:13 - Nyolcvanhat külképviseleten befejeződött a szavazás



A Nemzeti Választási Iroda szerint 86 országban fejeződött be a voksolás, ezekben 15 548 választópolgár regisztrált a szavazásra. Az országgyűlési képviselők választásán 8303 választópolgár adta le a szavazatát (53,4 százalék), a népszavazáson pedig 8196-an szavaztak (52,7 százalék) ezeken a külképviseleteken.

19:11 - Összegzés a megyei jegyzőktől

A megyeszékhely 56 szavazókörében 19 órakor lezárult az idei parlamenti választás és népszavazás, közölte az önkormányzat. Hozzátették, rendkívüli esemény nem történt. A szavazatok számlálását és az adatok feldolgozását a bizottságok megkezdték.

Tapolcán a nap során nem történt rendkívüli esemény, a választókörök mindegyike bezárt 19 órakor - tudtuk meg Iker Viktória jegyzőtől.

Nagy Krisztina, az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője elmondta, mind a 31 pápai szavazókörben bezártak a szavazóhelyiségek 19 órakor, rendkívüli esemény pedig nem történt.

19:05 - Hivatalosan befejeződött a szavazás



Vasárnap este 7 órakor hivatalosan befejeződött a szavazás az ország 3154 településén és a 23 budapesti kerületben kialakított 10 243 szavazókörben az országgyűlési választáson és a népszavazáson. Azok a szavazni akarók, akik már a sorban állnak, még leadhatják a voksukat.

A szavazókörök bezárása után a szavazatszámláló bizottságok hozzákezdhetnek a voksok szétválogatásához és összeszámlálásához.

A szavazatszámláló bizottságok először leragasztják az urnák nyílását, majd több adminisztratív feladatot is el kell végezniük, mielőtt az urnákat felbonthatnák: összecsomagolják az elrontott és fel nem használt szavazólapokat, és jegyzőkönyvben rögzítik a szavazáson megjelentek számát.

Csak ezek után bonthatják fel az urnákat, de addig nem kezdik el a szavazókörökből érkező eredményadatok közlését, amíg valamennyi szavazókör be nem zár, az utolsó választópolgár is le nem adta a voksát.

19:02 - Nem vizsgálhatja a szeméttelepen talált levélszavazatok ügyét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB)



Az NVB 9:4 arányban elutasította Hadházy Ákosnak a levélszavazatok ügyében tett kifogását. Határozatában a testület arra hivatkozott, hogy a választási eljárási törvény Magyarország területére terjed ki, így az NVB hatáskör hiányában nem vizsgálhatja ismeretlenek Románia területén kifejtett tevékenységét. Az eset nyilvánosságra kerülése után az NVI feljelentést tett az ügyben.

Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke az NVB ülésén egy jogorvoslat elbírálása során elmondta: eddig az NVI-hez 225 ezer levélszavazat érkezett vissza, az ellenőrzés során 43 olyan borítékot találtak, amelynél a válaszborítékot a Magyar Posta biztonsági okokból, a saját szabályzatának megfelelően átlátszó borítékba csomagolta át. Hozzátette: a posta átcsomagolásait egyelőre nem bontották fel. Megvárják az összes levélszavazat beérkezését, és az összes ilyen átcsomagolt válaszborítékot külön gyűjtik és a jelölőszervezetek delegáltjaival együtt vizsgálják meg és döntik el, a sérülés mértéke hogyan befolyásolja a válaszboríték érvényességét.

18:55 - Részvételi toplista

Top 5 megye:

VAS: 67.09

BUDAPEST: 66.82

GYŐR-MOSON-SOPRON: 66.08

PEST: 65.56

VESZPRÉM: 64.71

...

NÓGRÁD: 60.04

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK: 59.24

HAJDÚ-BIHAR: 59.07

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG: 58.29

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN: 57.51



Top 5 OEVK:

BUDAPEST 03: 72.24

BUDAPEST 04: 71.75

BUDAPEST 13: 71.59

BUDAPEST 02: 71.46

PEST 02: 71.11

...

HAJDÚ-BIHAR 03: 56.74

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05: 56.05

HAJDÚ-BIHAR 04: 55.84

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04: 55.1

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03: 51.54



Top 5 község:

Kozmadombja: 96.3

Pusztaapáti: 95.65

Zalaköveskút: 93.33

Égerszög: 91.3

Tornabarakony: 90.48

...

Nemeskisfalud: 38.03

Hernádpetri: 37.18

Kistamási: 35.58

Szendrőlád: 34.69

Tarnabod: 34.42



Top 5 megyei jogú város:

Hódmezővásárhely: 69.69

Veszprém: 68.98

Szombathely: 67.33

Eger: 67.16

Érd: 67.06

...

Nyíregyháza: 61.98

Pécs: 61.91

Tatabánya: 60.57

Miskolc: 58.82

Salgótarján: 57.9



Top 5 város:

Nyírbogát: 76.89

Baktalórántháza: 75.63

Budakeszi: 73.5

Budakalász: 73.31

Őriszentpéter: 72.86

...

Borsodnádasd: 48.15

Ózd: 48.05

Nyírmada: 47.96

Sajószentpéter: 46.29

Cigánd: 43.36

18:36 - Tapolcán különösen magas az arány

Tapolcán 17 óráig 65,8 százalékos volt a szavazók részvételi aránya. A Fidesz-irodában 18 órakor Navracsics Tibor országgyűlési képviselő jelölt úgy nyilatkozott, hogy elégedett a város választó polgárainak eddigi részvételi arányával. - A városban különösen magas az arány, a választókerületben is jó, a 2018-as részvételi arány ismétlődött meg. Egészen eddig próbáltuk mozgósítani a szavazóinkat még ma is, sikerrel. Most már nem sok mindent tudunk tenni, várjuk az eredményeket - mondta Navracsics Tibor.

18:05 - A népszavazás adatai 17 óráig

A gyermekvédelmi népszavazáson vasárnap 17 óráig a szavazásra jogosultak 62,23 százaléka (4 787 527 szavazó) adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. A fővárosban pedig a szavazók 66,25 százaléka, 849 095 választópolgár adta le szavazatát eddig.

A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:



Baranya megye 58,81 százalék 173 178 szavazó

Bács-Kiskun megye 60,21 százalék 244 313 szavazó

Békés megye 59,76 százalék 162 010 szavazó

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 56,72 százalék 286 450 szavazó

Csongrád-Csanád megye 62,22 százalék 199 582 szavazó

Fejér megye 63,54 százalék 214 493 szavazó

Győr-Moson-Sopron megye 65,3 százalék 234 261 szavazó

Hajdú-Bihar megye 58,59 százalék 245 179 szavazó

Heves megye 61,62 százalék 144 801 szavazó

Jász-Nagykun-Szolnok megye 58,46 százalék 170 955 szavazó

Komárom-Esztergom megye 61,41 százalék 148 024 szavazó

Nógrád megye 59,39 százalék 90 127 szavazó

Pest megye 65,03 százalék 672 568 szavazó

Somogy megye 60,47 százalék 147 322 szavazó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 57,9 százalék 250 119 szavazó

Tolna megye 60,78 százalék 106 028 szavazó

Vas megye 66,25 százalék 133 344 szavazó

Veszprém megye 63,99 százalék 177 236 szavazó

Zala megye 63,7 százalék 138 442 szavazó

17:44 - Megugrott a választási részvétel

A legfrissebb adatok alapján országosan a szavazásra jogosultak 62,92 százaléka szavazott 17 óráig. Az arány négy éve, 2018-ban 63,21 százalék volt. Budapesten a legfrissebb arány 66,82 százalék.

Veszprém megyében a választásra jogosultak 64,71 százaléka járult az urnákhoz vasárnap 17 óráig.

VESZPRÉM megye választókerületei (17:00)

Bővebb információk a részvételi arányokról ITT olvashatók.

17:10 - Első ízben szavazhatott

Szijártó Jácint, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem másodéves hallgatója első ízben szavazhatott vasárnap. A tapolcai szavazókörben külön köszöntötték a fiatalembert első választása alkalmából, aki ebből az alkalomból átvehette a nemzeti színű kitűzőt a szavazatszámláló bizottságtól. A kerek, ezüstszínű szegéllyel ellátott kitűzőn a "Szavaztam!" felirat szerepel. A fővárosban tanuló egyetemista lapunk kérdésére elmondta, nagyon várta már, hogy élhessen alkotmányos jogával, amelyre egykori iskolájában, a tapolcai Bárdosban kialakított szavazókörben nyílt lehetősége.

Forrás: Szijártó János/Napló

17:05 - Kováts Péter hegedűművész fontosnak tartja a véleménynyilvánítást



Kováts Péter Bartók-Pásztory-díjas hegedűművész, a Mendelssohn Kamarazenekar és az Auer fesztivál művészeti vezetője délután a veszprémi Dózsa iskolában szavazott.

Azt mondta: örömmel látja, hogy folyamatosan jönnek a szavazók, sokan teljes családjukkal, amit különösen fontosnak érez.

- A szülők és persze a tanárok fontos feladata, hogy a fiatalokat rávezesse arra, hogy nyitott szemmel járjanak, vegyék észre a társadalmi és a nemzetközi történéseket, formáljanak véleményt, majd pedig amikor eljön a pillanat, vegyék kezükbe a döntést, és szavazzanak legjobb meggyőződésük szerint, hiszen csak így lehet működtetni a demokráciát - nyilatkozta.

Forrás: Nagy Lajos/Napló

16:49 - Újra kellett éleszteni egy szavazót Nagykanizsán



A szavazóhelyiségben egy idős férfi választópolgár, aki a szavazólapját még nem vette át, sorbanállás közben rosszul lett és összeesett - írja a Zaol.hu a valasztas.hu információ nyomán. A sorban várakozó orvos végzettségű választópolgár kezdte meg segítséggel az újraélesztést.



A bizottság egy tagja értesítette a szomszédos épületben lévő Katasztrófavédelmi Kirendeltséget. A választópolgár rokona hívta a mentőszolgálatot. A Katasztrófavédelem munkatársai átvették az újraélesztést a mentők megérkezéséig. 10.50 perctől 11.45 percig a szavazást felfüggesztették. A Katasztrófavédelem kiérkezésétől a mentők intézkedésének végéig a bizottság a szavazóhelyiségben volt. A választópolgárok a szavazóhelyiség előtt tartózkodtak. Mivel az urnák és a szavazással kapcsolatos minden irat a teljes intézkedés alatt a szavazatszámláló bizottság látókörében volt, azokat zárolni nem kellett, a voksolás 11.45-től folytatódott.

16:27 - Alsóörs és Paloznak elöljárója is leadta szavazatát

A demokrácia ünnepének nevezte a választást Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere, aki Nagy Ágotával, a feleségével érkezett voksolni a községházára. Úgy mondták, az iménti istentiszteleten is azért imádkoztak, hogy a nemzet jó döntést hozzon. Az előbbihez hasonlóan fontosnak tartják a gyermekeket érintő népszavazást is, mert a nevelésben elsődleges a kereszténységen, a családmodellen alapuló felfogás, melyről a szülőnek kell döntenie.

Hebling Zsolt alsóörsi polgármester és felesége, Nagy Ágota: A demokrácia ünnepe a választás

Forrás: Kovács Erika/Napló

Czeglédy Ákos, Paloznak elöljárója üdvözölte, hogy most több párt is indulhat a választáson, szemben azzal az idővel, amikor ő 1985-ben először szavazott. - Négyévente ennyit minden magyar választópolgárnak meg kellene tennie a demokráciáért ahhoz, hogy az ország legitim vezetőkkel menjen tovább - érvelt a szavazás, illetve a véleménynyilvánítás mellett.

Czeglédy Ákos, Paloznak polgármestere

Forrás: Kovács Erika/Napló

16:05 - Három esetben intézkedtek a szavazatszámláló bizottságok

A jogszabályoknak megfelelően hat órakor valamennyi szavazóhely megnyitott, a szavazatszámláló bizottságok (szszb) rendben végzik a munkájukat, mondta el kérdésünkre dr. Imre László, a Veszprém megye területi választási iroda vezetője. Hozzátette, három helyszínen kellett rendkívüli esemény miatt jegyzőkönyvet felvennie a szavazatszámláló bizottságoknak kora délutánig. Csóton az első tizenegy választópolgár nem kapott egyéni jelöltre vonatkozó szavazólapot. A jogszabályok szerint az érintett választók nem szavazhatnak újra. Balatonalmádi egyes számú szavazókörében reggel rövid ideig tartó áramszünet volt, azonban ez a szavazást nem befolyásolta. A harmadik rendkívüli esemény Berhidán történt, ahol az szszb tagjainak egy gyengén látó szavazó segítőjét kellett figyelmeztetnie, mert túlterjeszkedett a szerepkörén, jegyezte meg Imre László.

15:57 - Ötven százalék felett a részvétel megyénkben is

Vasárnap 15 óra után az országos adatok szerint meghaladta az ötven százalékot a részvételi arány, azaz több mint 4 millióan járultak az urnákhoz. Veszprém megyében az országos 52,75 százalékhoz képes magasabb, egészen pontosan 53,8 százalékos a részvételi arány.

A veszprémi szavazókörökben a 13 órai adatok szerint összességében 57,91 százalékot mutattak, de van olyan szavazókör, ahol már közel 70 százalékos (67,46) a megjelentek aránya. A megye 1-es számú választókerületében 56,01 százalékot, a 2-esben 54,48 százalékot, a 3-asban 52,89 százalékot, a 4-esben 51,67 százalékot mutattak a részvételi adatok. Veszprém megyében a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 276 ezer 991, közülük ma 13 óráig 149019 személy adta le voksát.

Veszprém megyében 52,75 százalékos volt a részvételi arány 15 órakor, a megyeszékhelyen 57,91 százalékot regisztráltak eddig az időpontig. Ennél magasabbat a városok közül csak Balatonalmádiban és Badacsonytomajon mértek, míg a legkevesebben Devecserben járultak az urnák elé. Ami a járási székhelyeket illeti Pápa 54,64, Ajka 51,95, Balatonalmádi 58,14, Balatonfüred 51,78, Devecser 41,47, Sümeg 52,43, Tapolca 56,31, Várpalota 52,62, Zirc 53,31 százalékon állt vasárnap 15 órakor. Ugyanebben az időben Badacsonytomajon 59,76, Balatonfűzfőn 57,28, Balatonkenesén 57,69, Berhidán 45,26, Herenden 55,69 százalékos arányt regisztráltak.

VESZPRÉM megye választókerületei (15:00)

Bővebb információk a részvételi arányokról ITT olvashatók.

15:15 - Nem kérdezhetik meg a szavazatszámláló bizottságok, hogy mindkét szavazólapot kéri-e a választó



A szavazatszámláló bizottságoknak a névjegyzék aláíratását és a szavazólapok kiadását mindkét választástípusban semlegesen kell megtenniük - közölte a Nemzeti Választási Iroda vasárnap.

Több szavazókörben is előfordult ugyanis, hogy a szavazatszámláló bizottságok megkérdezték a választópolgárt, mindkét választás - az országgyűlési és a népszavazási - szavazólapját fel kívánják-e venni.

Az NVI felhívta a jegyzők figyelmét: a szavazatszámláló bizottságoknak kérés nélkül kell biztosítaniuk a választópolgároknak, hogy mindkét választástípus névjegyzéki rovatát aláírhassák.

Erről bővebben ITT olvashat.

15:12 - Tapolcán nem történt rendkívüli esemény

Tapolca város önkormányzatának jegyzője, Iker Viktória elmondta lapunknak, hogy a városban nem történt rendkívüli esemény a választás során, nincs fennakadás. 13 óráig a jogosultak 43,21 százaléka szavazott.

14:43 - A járási székhelyek arányai

Veszprém megyében 40,33 százalékos volt a részvételi arány 13 órakor, a megyeszékhelyen 44,96 százalékot regisztráltak eddig az időpontig. Ennél magasabbat csak Balatonalmádiban mértek, míg a legkevesebben Devecserben járultak az urnák elé. Ami a járási székhelyeket illeti, Pápa 41,40, Ajka 38,46, Balatonalmádi 46,18, Balatonfüred 38,39, Devecser 28,98, Sümeg 38,79, Tapolca 43,21, Várpalota 40,76, Zirc 38,44 százalékon állt vasárnap 13 órakor.

14:15 - Mesterházy Attila Veszprémben szavazott

Mesterházy Attila, az MSZP országgyűlési képviselője a veszprémi Botev iskolában, a 20. szavazókörben adta le voksát. Csonka Balázsra és az ellenzéki listára szavazott, a népszavazás kérdéseire pedig érvénytelen szavazatot adott le. Véleménye szerint a választás tétje nem a háború és béke, hiszen az ellenzék is békét akar. A tét az, hogy Magyarország milyen jövőt választ: a Nyugat-Európához vagy a Kelethez való tartozást. Mesterházy Attila azt is mondta: a kampány során azt tapasztalta, az embereknek elegük van abból, amit az elmúlt években tapasztaltak, változást akarnak.

Forrás: Nagy Lajos/Napló

14:07 - Pápán nem történt rendkívüli esemény



Nagy Krisztina, az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője elmondta, Pápán mostanáig nem történt rendkívül esemény a választás során.

13:58 - Rendben zajlik a szavazás Herenden