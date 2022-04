1941. április 12-én, délután 17 órakor következett be a tragédia, amelynek során húszan vesztették életüket. A Jutaspusztai megemlékezésen Soós Lajos, a VREVE elnöke köszöntötte a megjelenteket és idézte fel a katasztrófa eseményeit.

Porga Gyula polgármester beszédében megjegyezte, hogy régi szép hagyomány Veszprémben, hogy a 81 évvel ezelőtt történt tragédiáról közösen emlékezik meg a katonaság, a bajtársi szövetségek és a város. Veszprémben több mint ezeréves a kapcsolat a város és a katonák között. Itt mindig is voltak katonák, akiknek a város volt az otthona, és ez az ezeréves tradíció arra kötelez mindannyiunkat, hogy az elődök által megszerzett kapcsolatokat tovább erősítsük, évről évre gazdagítsuk – fogalmazott a polgármester, aki hisz abban, hogy a mai veszprémi katonák közössége otthonaként tekint a városra. Az erős város a jövőt is közösen tervezi az erős katonasággal. A város komoly kihívás elé néz 2023-ban, és ez a program akkor lesz teljes, ha a Veszprémhez kötődő aktív és nyugdíjas katonák is sajátjukénak érzik azt. Veszprém soha nem feledkezik el a katonáiról, hangsúlyozta a polgármester.

Sándor Zsolt vezérőrnagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese elmondta, hogy 81 éve tragédia történt ezen a repülőtéren, amikor vitéz Bertalan Árpád őrnaggyal és ejtőernyősökkel a fedélzetén, felszállás után visszazuhant a vezérgép. Azt kérte a jelenlévőktől, hogy most elsősorban ne a tragédiára emlékezzenek, hanem arra, ami abból megszületett. Elmondta még, hogy Bertalan Árpád 1938-ban kapta azt a feladatot, hogy szervezzen egy ejtőernyős köteléket a Királyi Légierőbe. Rendkívüli elszántsággal fogott neki ennek a munkának és 1938-tól 1941-ig felépített egy olyan képességet, amely előtte nem létezett a Magyar Honvédségben. Olyan munkát végzett, amely a mai körülmények között is csodálatra méltó – fogalmazott a vezérőrnagy.

A megemlékezésen Oláh Emil ezredes, kiemelt vezető tábori lelkész mondott imát az elhunytakért. Ejtőernyős bemutatóra is sor került, amelynek során a kilenc tapasztalt ejtőernyős ugrott ki a MI-17-es helikopterből és ért földet az emlékmű közelében.

A bemutatót követően a megemlékezők koszorúkat helyeztek el a Jutaspusztai ejtőernyős-emlékműnél, majd az ünnepség végén a elhangzott a Szózat és a Magyar takarodó.