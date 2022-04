Oszlánszki Béla ezredes, az MH BHK központparancsnoka értékelésében kiemelte, hogy a 2021-es esztendő fő feladata a gyakorlatok kiszolgálása mellett az alakulatot érintő fejlesztési programokban való aktív részvétel volt. Mindkét feladatot sikeresen végrehajtotta a várpalotai katonai szervezet, ráadásul úgy, hogy mindeközben a személyi állomány jelentős mértékben kivette részét a koronavírus-világjárvány elleni védekezéssel összefüggő feladatokból is – jegyezte meg beszédében Oszlánszki Béla.

Az MH BHK központparancsnoka egyúttal kijelentette: az elmúlt évben valamennyi katona és honvédelmi alkalmazott jól vizsgázott problémamegoldó képességből és eltökéltségből.

– Az idei esztendő feladatai és elvárásai a várpalotai állománnyal szemben nem csökkennek. Nagy hangsúlyt kell fektetni a mostani év során is a hazai és nemzetközi gyakorlatok kiszolgálására – hangsúlyozta előretekintve Oszlánszki Béla.

Frigyer László vezérőrnagy arról beszélt, hogy az MH Bakony Harckiképző Központnak nem kell azon gondolkodnia, hogyan tudja láthatóvá tenni önmagát, hiszen valamennyi feladatát más alakulatok, sok esetben külföldi katonák és a gyakorlótereket övező települések lakossága előtt hajtja végre.

– Az MH BHK hazai és nemzetközi jó megítélése annak a lelkiismeretes, fáradhatatlan munkának az eredménye, amit az alakulat személyi állománya nap mint nap végez. Valamennyiüknek köszönet jár ezért – zárta beszédét a vezérőrnagy.

A várpalotai katonai alakulathoz kapcsolódó hír, hogy a hónap elején mozgalmas hetet tudhatott maga mögött az Ellenerő Század. A hétfői vezetési gyakorlatot lövészeti napok követték, amelyen a század személyi állománya mellett a magyar–amerikai közös kiképzésen részt vevő US ARMY 2CR (2. Cavalry Regiment) Nemesis századának katonái és az MH Ludovika Zászlóalj harmadéves honvéd tisztjelöltjei is részt vettek.