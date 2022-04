A Pannon Egyetem Állásbörze a munkaerőpiac és a frissen végzett hallgatók között képez hidat. Az egyetem elsődleges célja, hogy platformot teremtsen a diplomájuk megszerzése előtt álló egyetemisták és a számukra gyakorlati helyet vagy főállású munkát kínáló piaci szegmens között.

A rendezvényre látogatók számára a Pannon Egyetem olyan ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat biztosított, mint a grafológiai elemzés vagy az önéletrajzíró tanácsadás. Az első 300 látogató ajándékcsomaggal gazdagodott, a kapunyitás utáni első órában érkező 80 érdeklődő pedig extra meglepetést is bezsebelhetett.

Váradiné Sziklai Erika, a rendezvény egyik szervezője elmondta, a résztvevő cégek mindegyikével jó kapcsolatot ápol az egyetem, a visszajelzések szerint pedig mindannyian elégedettek voltak a szervezéssel és az érdeklődők mennyiségével.

Scheuer Erika, a CAE Healthcare Kft. international product specialist-je már nem először képviselte a cégét az állásbörzén. Elmondta, minden alkalommal szívesen térnek vissza a Pannon Egyetem falai közé az állásbörzére, de az egyetem duális képzésében is partnerek. – A cég folyamatosan növekszik, fejlődik, így folyamatosan újabb álláslehetőségek is megnyílnak nálunk. A Pannon Egyetemről eddig is több mérnökinformatikus dolgozik nálunk, és ez alkalommal is inkább ilyen tudományterületről érkezőket kerestünk – tette hozzá Scheuer Erika.

A rendezvény főszervezője, az Egyetemi Centrum Kft. ügyvezető igazgatója, Tudós Gábor a Napló kérdésére elmondta, 2019-ben volt utoljára ez a rendezvény, hiszen a 2020-as évet derékba törte a covid. – Tavaly ősszel csináltunk ez felmérést a cégek között, akkor még sokan tartottak a covidtól, viszont idén már nagyörömmel érkezett hozzánk minden kiállító. Úgy láttuk, és a felméréseink is azt támasztják alá, hogy a hallgatók részéről is abszolút pozitív volt a fogadtatás. A célunk, hogy a nálunk végzett hallgatók lehetőleg a környékbeli cégeknél helyezkedjenek el – mondta el Tudós Gábor. Kiemelte, azt szeretnék, ha a Pannon Egyetemen végzettek később a munkaerőpiacon is a környéken találnák meg a számításaikat, ezzel is erősítve a régiót.