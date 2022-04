Tótvázsonyban a korábbi években csak kézműves programokat tartottak húsvét előtt, de akkora volt az érdeklődés, hogy kitalálták, hogy megrendezik a húsvéti vásárt is az ünnepek előtt.

– Úgy gondolom, hogy a húsvéti vásárnak még nincs akkora hagyománya, mint az adventi vásároknak, amikor akár külföldre is elutaznak az emberek a különféle attrakciók, a látványos vásárok miatt. Viszont úgy gondoltuk még az elején, hogy a helyi vásárban is megtaláljuk azokat a pontokat, amelyek segítenek a húsvétra való készülődésben. Nagyon sok jellegzetes lakásdísz van, vagy éppen a füstölt húsok, illetve egyéb olyan dolgok, amelyek időszerűek ilyenkor. A településen, illetve a környéken élő termelők pedig bőven tudnak annyi újdonságot hozni, hogy egy évben ez a két vásárunk megvalósuljon – mondta el Szendrei Szilárd a szervezők nevében.





Az idei évben újra szabadtéren rendezték meg a húsvéti vásárt, amelyre igény is van a Tótvázsonyban, a helyi programok között. A változatos termelői kínálatban a különböző húsvéti díszek mellett, árultak finom süteményeket, mézet, lekvárokat, sajtot, szőnyegeket, és képviseltette magát a Janka Tanya is a fiatal foglalkoztatottjaik által készített tárgyakkal. Kínáltak még az árusok névre szóló ajándékokat is, míg az ifjúsági klub támogatására saját büfét üzemeltettek a helyiek, ahol lángost és spirál krumplit sütöttek.