10:48 Több mint 231 ezren először élhetnek választójogukkal



Több mint 231 ezer választó élhet első alkalommal a választójogával vasárnap az országgyűlési választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson.



Az első választók nemzeti színű kitűzőt vehetnek át a szavazatszámláló bizottságoktól. A kerek, ezüstös színű szegéllyel ellátott kitűzőn a "Szavaztam!" felirat szerepel. A kitűző valamivel nagyobb, mint egy 50 forintos érme.

10:30 - Navracsics Tibor is szavazott

Vasárnap reggel adta le szavazatát Navracsics Tibor, a Fidesz–KDNP képviselőjelöltje a Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikumban. A kormánybiztos Veszprém megye 3. számú választókerületében indul a kormánypártok jelöltjeként.

10:29 - Választ a borász

Tihanyban, a sportcsarnokban vett részt a választáson Salánki Sándor borász, a helyi borrend nagymestere és felesége, Erzsébet. Azt mondták, nagyon fontosnak tartják a részvételt amiatt, hogy az ország tovább fejlődjön, előre menjen. A választáson való részvétel három gyermekük és a hat unokájuk jövője miatt is lényeges.

10:29 - Tíz százalék felett a részvétel megyénkben

Kilenc órakor a szavazásra jogosultak 10,45 százaléka járult az urnákhoz Veszprém megyében.

VESZPRÉM megye választókerületei (09:00)

Bővebb információk a részvételi arányokról ITT olvashatók.

10:18 Almádiban is folyik a szavazás

- Most voltam szavazni. Nem én vagyok fontos, hanem a gyerekeim,az unokáim, de persze mi, idősebbek is biztos jövőt szeretnénk - mondta munkatársunknak Balatonalmádiban Velencei Józsefné. - A béke és a biztonság a legfontosabb!

10:08 - Grőber Attila is leadta voksát

Grőber Attila (DK-Jobbik-LMP-MSZP-Momentum-Párbeszéd), Veszprém megye 4-es számú választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje fél 10-kor családjával érkezett a pápai Acsády-iskolában lévő szavazóhelyiségbe. Mint mondta, optimista gondolatokkal kísérve dobta be a szavazólapjait az urnába, és úgy érzékeli, hogy a választáson való részvétel magas arányt mutat majd. Hozzátette, arra számít, hogy hétfőtől másik Magyarország lesz.

10:00 - Szavaz a költő

A tapolcai költő, Németh István Péter úgy nyilatkozott lapunknak, hogy mindenképpen elmegy szavazni. - Életünk meccsének első félidejében a két egymást metsző vonallal legföljebb csak egy mezítlábas (kéthasábos) totószelvényt tölthettem ki. Nem ikszelek hazárdul, megbecsülöm az alkalmat, még ha nem is várok ezért rögvest vagy akár négy esztendőn belüli megtérülést. Szőcs Géza 1986-ban úgy érezte, hogy voksára már számít a „történelmen és az időn át létező összmagyar országgyűlés”. Az 1978-as argentinai futball vb után pedig csapatának tizenegyéből ironikusan így jellemzett egy posztot: a balszélső és a szélsőjobb ugyanaz. Mint Batsányi, ő is Látó költő volt. Bár megkérdezhetnénk most!

9:58 - Kontrát Károly szavazott

Kontrát Károly államtitkár, országgyűlési képviselő Balatonfüreden, az ötös számú választókörben szavazott vasárnap délelőtt. Azt mondta, sorsdöntő választás a mai, mert Magyarország békéje és biztonsága a tét, ezért mindenkit arra kér, akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága, vegyen részt a választáson. Kiemelte, ezt a biztonságot és békét csak a Fidesz- KDNP tudja garantálni. Így arra kér mindenkit, hogy szavazatával a Fidesz- KDNP jelöltjét és listáját támogassa. - Fontosnak tartom a gyermekvédelmi népszavazást is, amelynél a négy nemet jelöljék meg az emberek. Hiszen gyermekeink biztonsága és jövője a tét. Kérek mindenkit, hogy vegyen részt a választáson, és támogasson bennünket - fogalmazott a képviselő.

9:54 - Csaknem 800 ezren szavaztak reggel 9 óráig

Országosan a választásra jogosultak 10,31 százaléka, 793 219 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 9 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.



Négy évvel ezelőtt 13,17 százalék voksolt 9 óráig.

A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:



Baranya megye 9,99 százalék 29 410 szavazó

Bács-Kiskun megye 11,34 százalék 46 030 szavazó

Békés megye 11,43 százalék 30 992 szavazó

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 9,09 százalék 45 905 szavazó

Csongrád-Csanád megye 11,13 százalék 35 694 szavazó

Fejér megye 10,86 százalék 36 646 szavazó

Győr-Moson-Sopron megye 11,06 százalék 39 670 szavazó

Hajdú-Bihar megye 10,61 százalék 44 386 szavazó

Heves megye 11,05 százalék 25 971 szavazó

Jász-Nagykun-Szolnok megye 11,37 százalék 33 244 szavazó

Komárom-Esztergom megye 9,66 százalék 23 292 szavazó

Nógrád megye 9,49 százalék 14 401 szavazó

Pest megye 10,76 százalék 111 329 szavazó

Somogy megye 10,19 százalék 24 827 szavazó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 8,78 százalék 37 914 szavazó

Tolna megye 10,91 százalék 19 022 szavazó

Vas megye 10,44 százalék 21 010 szavazó

Veszprém megye 10,45 százalék 28 935 szavazó

Zala megye 9,86 százalék 21 432 szavazó

9:50 - Ovádi Péter is szavazott

Ovádi Péter országgyűlési képviselő feleségével és két fiával a veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskolában szavazott reggel fél tízkor. A képviselő elmondta, a választás a demokrácia ünnepe, Veszprémben az átlagosnál nagyobb szokott lenni a részvétel, így van ez ma is. A választás tétje, hogy megmarad-e Magyarország biztonsága, tudják-e folytatni a megkezdett munkát. Ovádi Péter győzelemre számít, és bízik benne, hogy büszkék lehetnek az eredményre.

9:48 - Rig Lajos szavazott

A tapolcai Kazinczy iskola épületében, a 11-es számú szavazókörben adta le voksát délelőtt kilenc óra után pár perccel Rig Lajos országgyűlési képviselő, aki lapunknak elmondta, hogy az intézményben tanulnak második osztályos iker gyermekei, sőt, éppen abban a tanteremben, ahol a szavazókört berendezték. – Ráadásul 11-én is születtek. De természetesen ettől függetlenül is eljöttem volna szavazni, hiszen nagyon fontos, hogy az országgyűlési képviselő-választáson eldönthesse mindenki, hogy maradjon a régi rendszer, vagy új kormány álljon fel. Csak akkor tudnak dönteni a választópolgárok erről, ha eljönnek szavazni, élnek demokratikus jogukkal és behúzzák az x-et a megfelelőhelyre – mondta a képviselő.

9:00 - Szavazás Balatonfüreden

Sorban állnak az emberek Balatonfüreden, az ötös számú szavazókörnél vasárnap délelőtt

8:57 - Mozgóurnák a veszprémi börtönben

Megérkeztek a mozgóurnák a Veszprém Megyei Büntetés - végrehajtási Intézethez vasárnap reggel, amiket az egyes számú szavazókör számláló bizottságának elnöke és tagjai vittek ki.



8:55 - Orbán Viktor már szavazott



A háború és a béke a választás tétje - mondta Orbán Viktor miniszterelnök újságíróknak vasárnap reggel, miután leadta szavazatát Budapest XII. kerületében, a Zugligeti Általános Iskolában.

Hogy még mit mondott a miniszterelnök, arról bővebben ITT olvashat!

8:42 Jegyzőkönyvet kell vezetni a rendkívüli eseményekről



A rendkívüli eseményeket közzé kell tenni a Nemzeti Választási Iroda honlapján is.



A szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében hozott intézkedése mindenkire kötelező.



A szavazatszámláló bizottságnak meg kell akadályoznia, hogy a szavazóhelyiségben tartózkodók közül bárki befolyásolni próbálja a többi választópolgárt. Kényszert azonban a testület tagjai rendfenntartási célból sem alkalmazhatnak, ha azonban bűncselekmény elkövetése közben tetten érnek valakit, akkor a rendőrség megérkezéséig az illető feltartóztatása érdekében arányos kényszer alkalmazható.



A szavazás napján a szavazókörben rendkívüli eseménynek kell tekinteni minden olyan történést, amely veszélyezteti a választás szabadságát vagy titkosságát, illetve a választás lebonyolítását. Ilyen lehet például, ha rosszullét miatt mentőt kell hívni egy választópolgárhoz, esetleg a bizottság valamelyik tagjához, haláleset történik a szavazóhelyiségben, bombariadó van, tűz üt ki vagy áramszünet következik be a szavazóhelyiségben.



Rendkívüli eseménynek számít az is, ha bántalmazzák a szavazatszámláló bizottság valamely tagját, választópolgárok összeverekednek a szavazóhelyiségben, kábítószer hatása alatt álló vagy ittas ember akadályozza a választópolgárokat a szavazásban, esetleg rendbontók megrongálják a szavazóhelyiség bútorzatát, felborítják a szavazófülkét.



A rendkívüli eseményeket súlyuk szerint két csoportba lehet sorolni. Az egyik körbe azok tartoznak, amelyek a szavazatszámláló bizottság elnökének döntése alapján gyorsan megszüntethetők, elháríthatók, így a szavazás folytatását nem veszélyeztetik.



Vannak azonban olyan rendkívüli, elháríthatatlan események, amelyek miatt a szavazás lehetetlenné válik. Ilyenek például, ha a szavazatszámláló bizottság szavazóhelyiségben jelen lévő tagjainak száma három alá csökken, ha haláleset történik, vagy ha bombariadó van.



Ilyen esetekben a szavazást fel kell függeszteni, az urnákat és az iratokat zárolni kell, és a felfüggesztésről a helyi választási iroda vezetőjét tájékoztatni kell. Bombariadó esetén ki is kell üríteni a szavazóhelyiséget és értesíteni kell a rendőrséget.

8:31 Első részvételi adat

Az első részvételi adatok szerint 7 órakor a részvételi arány 1,82 százalék.

VESZPRÉM megye választókerületei (07:00)

8:18 Nem engedik szavazni azt a választót, aki nem írja alá a névjegyzéket



Ha valaki nem tudja igazolni a személyazonosságát, a lakcímét vagy a személyi azonosítóját, és emiatt felveszik a visszautasítottak jegyzékére, de később visszatér és magával hozza az érvényes igazolványát, akkor természetesen szavazhat.



Vissza kell utasítani azt is, aki nem szerepel a névjegyzékben, esetleg már szavazott (azaz már szerepel az aláírása a névjegyzéken).



A választó a névjegyzéken aláírásával igazolja, hogy átvette a szavazólapot, de külön kell aláírnia a népszavazás és az országgyűlési választás szavazólapjának átvételét. Dönthet úgy, hogy valamelyik szavazólapot - akár az országgyűlési választásét, akár a népszavazásét - nem veszi át, ekkor csak a megfelelő rovatban írja alá a névjegyzéket. Ha csak egyik helyen írja alá a névjegyzéket, és később visszatér szavazni, a másik rovat aláírását követően megkapja a másik szavazólapot is.



Ha a választópolgár kifogásolja, hogy alá kell írnia a névjegyzéket, akkor a szavazatszámláló bizottság elnöke felvilágosítja: az aláírás célja a szavazólapok átvételének elismerése. Ha a választó megtagadja a névjegyzék aláírását, akkor vissza kell őt utasítani, és fel kell vezetni a visszautasítottak jegyzékébe.

7:28 Csak a szavazókörök közelében nem szabad kampányolni



Általános kampánycsend nincs, a választási törvény azonban előírja, hogy a szavazókörnek helyet adó épület bejáratától számított 150 méteres sugarú területen belül, közterületen nem lehet semmilyen kampánytevékenységet folytatni.



A szavazóhelyiség területén kívül, közterületen található választási plakátok eltávolítását a törvény nem írja elő, az nem tartozik a szavazatszámláló bizottság (szszb) feladatai közé, és a plakátokat az szszb tagjai önhatalmúlag nem távolíthatják el. Ha a választópolgárok sérelmezik a plakátok elhelyezését az szszb-nél, tájékoztatni kell őket, hogy az egyéni választókerületi választási bizottsághoz (oevb) nyújthatnak be kifogást.



A szavazatszámláló bizottság tagjai (sem a választott, sem a megbízott delegált tagok) nem viselhetnek olyan öltözéket vagy kiegészítőt (például kitűzőt, jelöltre vagy pártra utaló ruhadarabot), amely valamelyik jelöltre, listára vagy jelölőszervezetre utalhat.



Sem a szavazóhelyiségben, sem az előterében nem lehet olyan tárgy (jelkép, jelvény, dekoráció), amely a választópolgárokat befolyásolná döntésükben.



Az szszb-nek rendszeresen ellenőrizze kell, nem helyeztek-e el valamely szavazófülkében kampányeszköznek minősülő anyagot, például jelöltnek vagy jelölőszervezetnek a szórólapját.



A törvény azt azonban tiltja, hogy a szavazás napján választási gyűlést tartsanak.

7:17 - Zajlik a szavazás megyénkben is

A 2022. évi parlamenti választás és népszavazás 2022. április 3-án 6 órakor rendben megkezdődött mind az 56 veszprémi szavazókörben, tájékoztatott a veszprémi önkormányzat.