Korábban már beszámoltunk Mihajlov Zsoltról, aki két kisgyermekkel maradt egyedül, miután a felesége 25 évesen elhunyt a koronavírus miatt. Több településen összefogtak, hogy a félárvákat és az özvegyet támogassák. Pápán jótékonysági bált szerveznek a család megsegítésére április 23-án.

A rendezvényt Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, az est fővédnöke nyitja meg, fellép a Szín-pad-On Színjátszócsoport, a Black Bunny Rock and Roll Club, a The Beats Tánccsoport. A vacsorát követően Tóth Tünde, Grasics Anita és Korfanti Ferenc lép színpadra, majd a Pacsirtáknak tapsolhat a közönség. Az est hangulatfelelőse a Deluxe Party Music. A rendezvényen értékes tombolaajándékok is gazdára találnak. Belépő- és támogatójegyeket elővételben lehet vásárolni több helyszínen, egyebek mellett a Batthyány iskola titkárságán.

Amennyiben valaki anyagilag szeretné támogatni a családot, a bakonykoppányi önkormányzat által létrehozott alszámlára történő utalással megteheti: Bakonykoppány Önkormányzat 50420764-10006519 (Közlemény: Adomány).