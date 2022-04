"A lányom március 7-én, hétfőn délelőtt negyed kilenckor szállt fel a veszprémi vidéki pályaudvaron a Székesfehérvárra induló buszra, oda jár középiskolába. Megváltotta a féláru diákjegyet. Felszálláskor a sofőr csak azt nézte meg, nem kért mást. Öskünél szállt fel a járatra a jegyellenőr. Ekkor derült ki lányom számára is, hogy nem vitt magával semmilyen igazolványt. Rögtön mondta: kifizeti a pótdíjat. Az ellenőr azt kiabálta előre a sofőrnek, nem kockáztatja az állását és a következőnél lesz egy leszálló. Felszólította a lányomat, szedje össze a cuccát és lelökdöste a buszról. Nem lakott területen, hanem Várpalotától másfél kilométerre. Nem menetrend szerinti megállóban, hanem a Várpalota szerviz elnevezésűben, ahonnan naponta egyszer megy busz Várpalotára. Odakiabálta még a lányomnak az ellenőr búcsúzóul: egy óra múlva jönnek a rendőrök" – panaszolta el olvasónk. Megtudtuk tőle, hogy a nagyszülők 25 perc alatt értek oda a fiatalért. Addigra jéggé fagyott és azt kérdezgette: "Mit csináltam? Csak el akartam jutni az iskolába."

Nagyszülei elvitték és elmentek Veszprémben a forgalmi irodába. Ott le akarták rázni őket, hogy nem tartozik rájuk az ügy. Az egyik alkalmazott mégis telefonált a sofőrnek, aki azt mondta, ő nem tett le senkit, de az ellenőr igen, egy lányt, aki nem tudta magát igazolni. Másnap az édesanya elment a buszpályaudvar információs pultjához, ahová irányították. Kiderült, ott sem lehet panaszt tenni, csak a pótdíjat intézni. De arról nem volt szó, csak azt rögzítette a Volán rendszere, hogy leszállítottak valakit, mert nem voltak nála iratok.

Olvasónk úgy véli, lánya együttműködő volt és eleve teljes árú jegyet vett volna, ha a gépkocsivezető felszálláskor kéri a diákigazolványát, mivel akkor rögtön kiderült volna, hogy nincs nála. Szerinte az ellenőr elkérhette volna a lánya adatait. "Felhívathatta volna vele a szüleit, a mi adatainkat is elkérhette volna. Jegyzőkönyvet se vett fel, se büntetésről, se pótdíjról nem beszélt. Láthatta, hogy iskolába tartó diákról van szó, a csomagjai alapján. Úgy gondolom, súlyosan visszaélt jogkörével, szerepével. Veszélyeztette egy kiskorú testi állapotát, egy 15 évesét. Megtámadhatták volna a kihalt részen, ahol mínusz 2 fokban várakozott. Betegségét, amiből alig gyógyult fel, súlyosan visszavetette a hideg. Az említett hétfő előtt ugyanis két hétig beteg volt, kórházba került, kezelésekre járt, irataira ezért volt sok helyen szükség, ezért nem tartotta azokat a megszokott helyen. Bántalmazó viselkedést kellett elszenvednie: mások előtt megalázták" – fogalmazott az édesanya, aki nem vitatja, lánya feledékeny volt, hogy büntetést és jegykülönbözetet kell fizetniük. Ám nem tartja jog- és szabályszerűnek a vele szembeni eljárást. Véleménye alapján az emberségesség, a gyerekek védelme szintén felmerül az ügyben. "Azért szeretném, hogy nyilvánosságot kapjon az eset, hogy hasonló ne fordulhasson elő többet. Nem hiszek a büntetésben, de ha nem látja be ez az ellenőrnő, mit tett, akkor nem fog változni és ilyet másokkal is megtesz. Az a lényeg, hogy rájöjjön, mit követett el. A lányomnak pedig, aki testileg-lelkileg sérült a történtek miatt, elégtételre van szüksége, arra, hogy igazságát elismerjék" – hangsúlyozta olvasónk.

A Volánbusz Zrt. kivizsgálta az esetet és kérésünkre tájékoztatást adott annak eredményéről. Mivel a fiatal érvényes utazási igazolvány nélkül, de kedvezményes menetjeggyel utazott, ráadásul úgy, hogy semmilyen okmány vagy igazolvány nem volt nála, amivel hitelt érdemlően igazolni tudta volna a személyazonosságát, a társaság szabályzata szerint az ellenőrzést végző kizárhatta az utazásból. Ilyenkor adatai, lakcíme megismerése érdekében akár rendőri intézkedést kérhetett volna. Ám a cég belátja: az autóbuszvezetőnek munkaköri feladata szerint meg kellett volna győződnie a kedvezményre szóló jogosultság, az érvényes utazási igazolvány meglétéről. Azt szintén megállapította a vizsgálat, hogy hibáztak a Volánbusz jegy- és bérletellenőrzési tevékenységét ellátó ESG Holding Zrt. ellenőrei is, mert a leszállítás helyszínét nem körültekintően választották meg. Arra csak lakott területen vagy tartózkodásra alkalmas nyilvános helyen kerülhetett volna sor – áll a lapunkhoz eljuttatott közleményben és a Volánbusz a történtek miatt munkavállalója és szolgáltatási partnerének alkalmazottai nevében elnézést kér a fiatal utastól. Emellett a Naplón keresztül is arra kérte az utasokat, hogy kedvezményes menetjegy vagy bérlet váltásakor, használatakor minden esetben vigyék magukkal a kedvezményre jogosító okmányt.