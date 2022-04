Halmay Gábor, a 11. választókörzet önkormányzati képviselője (Fidesz–KDNP) elmondta, az elmúlt időszakban több út- és járdafelújítás fejeződött be. Kijavították a Szél és Fejesvölgy utca közötti lépcsősort, valamint a Harmat utcában részlegesen megújult a járda. Felidézte: a lakosok és civil szervezetek együttműkö- désével takarították ki a Palást utca melletti ösvényt, vala- mint megtisztították az Endrődi-lakótelepet és a víziközmű-múzeumot összekötő Sintér-árkot. Folyamatban van a Festő utca korszerűsítése, és elkezdődött a Kígyó utcában a közmű-rekonstrukció. Mindkét utca bekerült az ötmilliárd forintos kormányzati útfelújítási programba, ahogy a Kiskőrösi és a Veszprémvölgyi utca is.

Halmay Gábor a tervek kapcsán elmondta, a Takácskert melletti focipályát és környezetét közösségi összefogással hoznák rendbe. A Harmat utcai kis tér megújul, és oda kavicsfogú álteknőst ábrázoló térplasztikát is kihelyeznek, amelyet Gyulai Attila festőművész készít el. Az önkormányzati képviselő megjegyezte, a Kupa és Kígyó utca találkozásánál lévő kis téren parkoló épül, míg a Csatár-hegyen a Kilátó utcánál buszfordulót és fedett buszvárót terveznek.