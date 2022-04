-Köszönöm a bizalmat és a sok támogatást, a következő négy évben is azon fogok dolgozni, hogy együtt, közösen lépjünk előre! Folytatjuk a közös munkát, a fejlesztéseket, a közösség erősítését, megvédjük Magyarország biztonságát, békéjét, megvédjük közös eredményeinket, támogatjuk a családokat, a vállalkozásokat, a környezetvédelmet, az infrastruktúra fejlesztéseket, a sportot, fogalmazott. Kontrát Károly hozzátette, a választókerületért és az itt élőkért elkötelezett képviselőként a jövőben is arra törekszik, hogy az egyetértés, az összefogás és a fejlődés jegyében épüljön a térség. Azt mondta, az emberekkel együtt és értük szeretné folytatni a munkát, akik a jövőben is számíthatnak rá, hogy együtt menjenek tovább, előre! - Köszönöm feleségemnek, gyerekeimnek, menyemnek és az egész családomnak az elmúlt években nyújtott támogatást, türelmet, szeretetet. Ők adnak erőt a mindennapokhoz. Hálás szívvel gondolok szüleimre is, jegyezte meg Kontrát Károly.