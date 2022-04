A társasok újra aranykorukat élik. A játékok az elmúlt évek során egyre izgalmasabbak, szebbek és érdekesebbek lettek. Nem utolsósorban pedig a pandémiás időszak után egyre többen igénylik a személyes kapcsolatot egy játékban.



– A koronavírus-járvány miatt kissé megcsappant a könyvtár látogatottsága, ezért az év elején gondolkodni kezdtünk, hogy mivel tudnánk az embereket, a családokat újra becsábítani az intézménybe. Úgy tapasztaljuk, hogy a társasjátékozás újra egyre népszerűbbé válik, hiszen mindenki szeret játszani. Az első két rendezvény sikerét látva még több ilyen programot tervezünk a jövőben. Az óvodás korosztálytól kezdve a középkorúakon át az idősebbekig egyaránt voltak látogatóink, akik nagy örömmel vetették bele magukat a játékba. A hagyományos készletek mellett a pörgős, könnyen tanulható, vicces játékok is szerepelnek a gyűjteményünkben, sőt, különlegesség, hogy van egy élő társasjátékpályánk is. Ezen nagy fabábukkal lehet lépkedni és kérdések tartoznak hozzá. Az első körben óvodásoknak és kisiskolásoknak állítottunk össze kérdéseket, de a későbbiekben a felnőttek is végigmehetnek majd ezen a pályán – mondta Molnárné Csizmadia Jolán kulturális szervező.



A társasjátéknapon szinte minden korosztály képviseltette magát.

Egyre több típusú társasjáték jelenik meg. A klasszikus táblajátékok mellett mind több stratégiai vagy éppen kártyajáték is elérhető már. Jó tudni azt is, hogy minden típus fejleszt valamilyen készséget: az asszociációs játékok például a szókincset, az absztrakt játékok pedig a logikus gondolkodást.