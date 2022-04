Kontrát Károly államtitkár, országgyűlési képviselő kiemelte, erősödik a balatonfüredi katolikus közösség a télikerttel, mely jelzi, van igény a szeretetre, békességre, hitre. Balatonfüred közösségei miatt is kiemelkedő, ezért is támogatta szívesen a templom melletti tér létrehozását, mely az embereket szolgálja. Szólt a koronavírus-járványról is, melynek legyőzésében fontos szerepet játszottak a helyiek, az önkormányzatok, az egyházközségek. A szomszédban lévő háború apropóján kiemelte a béke, a szabadság és az egyetértés jelentőségét. Reményei szerint hazánkban megmarad a béke.



Mihályi Jeromos, a Tihanyi Bencés Apátság perjele, aki megáldotta a helyet, úgy fogalmazott, Krisztus parancsainak és példájának vezetésével arra törekedjetek, hogy ez a közösségi tér a szeretet otthona legyen, ahonnan Krisztus jó illata áradjon szét! Kiemelte az egységet, ami jellemző a templomra, a közösségi térre. Előbbire az Úrral való közösség, utóbbira a befogadás, a szolgálat jellemző, mely minden keresztény közösség számára alapvető. Köszönettel szólt a támogatásról, amely a fejlődést szolgálja, és így be tudják tölteni keresztény küldetésüket az emberek felé, ez történik a balatonfüredi egyházközségnél is. Beszélt az összetartozásról, mely jellemzi például a tihanyi, füredi, csopaki keresztény közösségeket, az ökumenikus alkalmakat, majd a perjellel együtt imádkoztak a megjelentek.



Fodor János plébános méltatta az összefogást, mellyel a templom folyamatosan fejlődik, szépül, és mellyel kialakulhatott a télikert, illetve a közösségi tér. A balatonfüredi plébános a Teremtés könyvét idézve egy szentírási részlettel emelte az esemény méltóságát. Fodor János lapunknak elmondta, 15 millió forint állami támogatásból alakították ki a helyet, melyhez az egyházközség hozzátett hárommilliót. A helyiek sokat segítettek az előkészületekben, a munkálatokban. A fűthető hely, ahol konyha, mosdó is van, kiváló lesz a szentmisék utáni beszélgetésekhez, az imacsoportoknak, szolgálja a kisgyermekeseket is, mert a helyszínről is lehet hallani a szentmisét. Így, ha kell, oda mehetnek ki a szülők az apróságokkal.