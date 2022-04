A rendezvényt a Sédmenti Vadásztársaság hívta életre, hogy eltávolítsák az illegális hulladékot a területükről. A kezdeményezéshez kutyatulajdonosok is csatlakoztak, akik rendszeresen sétáltatják Kádárta határában a kutyájukat, így az akció hozzájárult ahhoz is, hogy a két társaság tagjait összeismertessék egymással, mondta el Andok Tamás, aki összehívta a kutyatulajdonosokat a szemétszedésre.

Az akciót első alkalommal szervezték meg a Sédmenti Vadásztársaság területén, amelynek tulajdonosa a Verga Zrt. A szemétszedést civilek és a vadásztársaság tagjai végezték, míg az összegyűlt hulladékhoz a Verga Zrt. biztosított zsákokat és konténert, valamint a szemét deponálását is vállalták – mondta el Kósa Zoltán, a Sédmenti Vadásztársaság vadászmestere, főszervező. Hozzátette, az akcióhoz segítséget nyújtott a VKSZ Zrt., míg a kádártaiak Katanics Sándor önkormányzati képviselővel szintén gyűjtöttek hulladékot egy másik időpontban a település szomszédságában.

Kósa Zoltán kiemelte, a több mint harminc résztvevő mintegy hatvanhektáros területet járt be. Az akció eredményes volt, mert nagyon sok hulladékot találtak, a gallytól és kerti hulladéktól kezdve az építési-bontási és kommunális hulladékon át a gépkocsigumikig, sőt, még egy ágy és matrac is előkerült a területről.

A vadásztársaság egy vadpörkölttel köszönte meg a résztvevők segítségét.