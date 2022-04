A város azért hívta életre a kezdeményezést, hogy egy olyan fórumot biztosítson, amelynek segítségével a fiatalok is bekapcsolódhatnak a döntéshozatalba. Újdonságként az egyetem E épületében, a Pannon KözTérben találkoztak tegnap a város képviselői az ifjú aktivistákkal, hogy kötetlen formában beszéljék át a fontos kérdéseket. Szakmai segítőként jelen voltak a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság képviselői is.

Az Ifjúsági kerekasztal kapcsán Hegedűs Barbara, Veszprém alpolgármestere megjegyezte, az egyik fő téma az volt, hogy a fiatalok mit várnak az Ifjúsági kerek­asztal működésétől, szerintük hogyan lehetne őket minél inkább bevonni a döntéshozatalba, és hogy lehetne minél inkább ifjúságbaráttá tenni a működést. Másrészt az Európa Ifjúsági Fővárosa 2024 pályázathoz kapcsolódva mik azok a főbb programelemek, amelyeket a fiatalok szeretnének, ha megvalósulnának.

Az önkormányzat képviselői kíváncsiak voltak arra is, hogy milyen döntésekbe szeretnének jobban betekinteni a diákok. Ezekről a témákról csoportos beszélgetéseken esett szó a szerdai kerekasztalon.

Az alpolgármester beszámolt a résztvevőknek arról is, hogy a város az Erasmus plusz pályázat segítségével szeretné megújítani az ifjúsági koncepcióját. Siker esetén a pályázati forrásokból workshopokat, rendezvényeket szerveznének, hogy minél több fiatalt elérjenek Veszprémben, illetve terveznek egy felmérést, amelyben megkérdezik a fiatalokat arról, hogy milyen legyen a megyeszékhely ifjúsági koncepciója.

Az Ifjúsági kerekasztal nyitott ülésének résztvevői voltak a veszprémi középiskolák diákönkormányzatainak, a hallgatói önkormányzatnak, a cserkészeknek, civil szervezeteknek, valamint a Lélektér Alapítványnak a képviselői, illetve elhangzott az is, hogy szívesen fogadnak más fiatalokat, akiket érdekel a város ifjúságpolitikája.