Az „aktív ház” kifejezést az építkezők ismerik igazán; leendő otthonuk tervezése kapcsán szembesülnek azzal, hogy a fokozottan energiatakarékos megoldások mennyire mérsékelhetik a fenntartási költségeket, nevezetesen a fűtés- és energiaszámlát. Ráadásul ezzel a választással „közös házunk”, a Föld klímaviszonyainak megőrzéséhez is hozzájárulnak. „Aktív élet passzív házban” címmel szervezett találkozót Veszprémben a Mathias Corvinus Collégium (MCC) Veszprémi Képzési Központja.

Tulajdonképpen a találkozó egyik előadója sem emlegette szó szerint a passzív házat, de minden megszólalás a közös célt támogatta; a kizárólagos anyagi haszon hajszolása helyett minden tudatos földlakó és minden gazdasági szervezet kötelessége a környezettudatos működés. Ami ráadásul hosszú távon pénzügyi szempontból is előnyösebb – tehetnénk hozzá.

Litkei Máté, a MCC Klímapolitikai Intézetének igazgatója a kétarcú kommunikációról beszélt: a cégek (angol, amerikai) 43 százaléka tett látványos (és alapjában hamis) zöld vállalásokat, miközben még mindig a fogyasztókra tolnák a környezeti felelősséget. Ügyfeleiket a drágább termékek vásárlására buzdítják, hogy a pluszbevételből majd maguk a társaságok támogathassanak ilyen-olyan célokat. Ezzel szemben az összhulladék 8,2 százaléka keletkezik csak a háztartásokban, az összes többiért a profitérdekelt termelés a felelős.

Amellett, hogy a felméréssel igazolt tényekkel kell bővíteni az átlagember ismeretanyagát, a személyes példa is sok követőre találhat, mert az emberek változtatni szeretnének – hallottuk Duzs László agrármérnöktől, aki a Debreceni Egyetem PhD hallgatója, és a „Rejtekhely” blog szerzője. Feleségével együtt edukációs céllal, mérsékletre, környezettudatosságra, önfenntartásra igyekeznek buzdítani olvasóikat azzal, hogy saját, „civilizációból kivonult” életük tapasztalatait igyekeznek megosztani. Ők maguk arra keresték a választ, hogy jár-e bármilyen veszteséggel, ha valaki komfortmentes területre költözik? A választ megtalálják Önök is a blogban, ám az nyilvánvaló, hogy a megváltozó fogyasztói igények a profitorientált cégekre is hatással vannak, lesznek.

- Mi a klímapánik ellen vagyunk – szögezte le Kitta Gergely, az MCC Klímapolitikai Intézetének stratégiai és kommunikációs vezetője. Arról beszélt, hogy a környezetvédelmi cél már magasabb szinteken is megjelenik (Európai Zöld Megállapodás), és hogy számításokkal, tapasztalatokkal is alátámasztott tény: a cégeknek is üzleti haszonnal jár a karbonsemlegesség. Nemzetgazdasági szinten a zöldített gazdaság 2,5 százalék GDP növekedést jelent, mert a fenntartható fejlődésbe invesztálni annyit jelent, hogy a működés is fenntarthatóbb lesz.

Egy tavaly decemberi uniós felmérés szerint a megkérdezettek közül legtöbben a világ legfontosabb megoldandó kérdésének a klíma- és környezetvédelmet tartották. Ez lakossági oldalról is hatékonyságot jelent, kevesebb anyag- és energiafelhasználást, függetlenedést mindig a lehetőségek határáig. A reményteljesebb jövő felé haladunk, ha például csomagolás nélküli termékeket vásárolunk, de a műanyag sem a sátán terméke, kiváló találmány, aminek helye van a körforgásos gazdasági modellben. Harmonizálni otthonunk, a Föld, és a rajta élők érdekeit állami feladat, egyrészt a környezet- és természetvédelem vonzó kommunikálásával, másrészt a gazdasági szabályozással. Az együttműködés elengedhetetlen része az egyezményekben rögzített nemzetközi felelősség is, amivel szintén nem áll jól a világ, hiszen a párizsi klímaegyezmény aláírása óta is nőtt a széndioxid kibocsájtás.

Az előadást Csík Balázs, a várpalotai Thuri György Gimnázium, és a MCC középiskolásoknak szóló programja végzős diákja vezette. Ő foglalta össze a magánembereknek szóló üzenetet: - Légy a legjobb abban, amivel foglalkozol, így meg tudod majd oldani az eléd kerülő kérdéseket. Mivel számtalan irány, hivatás van, minden kérdésnek vannak környezetvédelmi vonatkozásai, egyéni felelősség, hogy ki mire milyen választ talál. A lényeg: legyél jó szakember, és abba a szakmába is beépíthető a zöld gondolat és tett.