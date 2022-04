Erről beszélt a lapunknak adott interjúban Navracsics Tibor, a Fidesz országgyűlési képviselője Tapolcán.

A városhoz ön több szállal is kötődik, mostantól még szorosabb lesz a kapcsolat.

– Egyéves koromtól, 1967 őszétől édesapám volt a régi Batsányi-gimnázium igazgatója, akkor költöztünk Tapolcára. Egészen 1971-ig laktunk az Iskola utcában, majd a Liszt Ferenc utcába költöztünk. Édesapám 1977-ben került a Veszprém Megyei Tanács Művelődési Osztályára, a család egy év múlva költözött a megyeszékhelyre. Tehát tizenkét éves koromig itt éltünk, addig ide jártam óvodába és az akkori Bárdos-iskolába. Sok barátom van itt még ma is. Osztálytársam volt például Somogyi Ildikó fideszes önkormányzati képviselő. Lasztovicza Jenő feleségével, Erzsivel egy házban laktunk, Jenővel szintén szoros kapcsolatom volt. A szüleim a tanítványok miatt is sokáig visszajártak Tapolcára, a nővérem itt érettségizett, tehát mindig volt élő kapcsolatunk a várossal.

Gondolta, hogy ilyen fölénnyel nyer a körzetben és országosan is Fidesz?

– Nem, kezdettől sokkal szorosabb eredményre számítottam országos szinten, ugyanakkor abban bíztam, hogy a Fidesz nyer. A választókerületben a kampány alatt többször mondtam, hogy billegő körzetnek tartom a 3-as számút. El tudtam volna képzelni azt is, hogy veszítek, de ha győzök, azt is csak pár száz szavazattal. Hiszen Rig Lajos jól ismert, régóta megszokott szereplője volt a körzetnek, tudtam, hogy nehéz feladat őt megelőzni.

Mit gondol, minek köszönhető mégis a körzetben a győzelme?

– Nehéz kérdés, biztosan van szerepe ebben az országos hangulatnak is. Abban, hogy a Fidesz kétharmadot szerzett végül, nagy szerepe volt annak, hogy a párt fókuszáltabb, világosabb üzeneteket fogalmazott meg, mint az ellenzék. Valamint annak is, hogy Orbán Viktor vitathatatlanul kiváló politikai vezetői képességekkel rendelkező vezetője a Fidesznek. A választókerületben talán az is számított, hogy 2021 augusztusa óta, amióta elnök vagyok, nagy energiát fektettem abba, hogy megismerjenek, és leszámoljak azzal az esetlegesen rólam kialakítható képpel, hogy nem foglalkozom az egyszerű emberek problémáival. Talán sikerült megmutatni, hogy én pont olyan egyszerű ember vagyok, mint más.

Mi a véleménye, az eredmény megváltoztatja-e Nyugat-Európában a rólunk kialakult képet?

– A mostani jelek szerint nem, a politikai támadások most talán még élesebbek lettek. Összességében úgy gondolom, hogy középtávon elgondolkodásra készteti a nyugat-európai politikusok egy részét az, hogy negyedik alkalommal sikerült kétharmados győzelmet elérnie a Fidesznek, és nem tudott semmilyen, a szabad választásokat megkérdőjelező tényezőt felmutatni a magas számú nemzetközi megfigyelő a választásokon. Aki eleve nem szimpatizál a Fidesz irányvonalával, az nem lesz békülékenyebb, de talán lassan elfogadják, hogy itt nem véletlenről van szó, hanem a szoros versenyben erősebbnek bizonyult a Fidesz a vetélytársainál.

Mi lesz az első megoldandó feladata a választókörzetben?

– Találkozom a polgármesterekkel, igyekszem minél többekkel ismét beszélni. Hiszen mindegyikükkel kapcsolatban voltam a kampány során, de talán a hozzáállásuk is más, amikor egy jelöltről van szó, és más, amikor egy képviselőről. Számos megoldandó feladat merült fel eddig, de ez most megsokszorozódik. Igyekeztem nem ígérni a kampány alatt olyat, ami az erőmet meghaladja. Elkészítettem egy problémakatalógust, amit most kiegészítek, s ha az új kormány megalakul, az apparátussal kiépítem a kapcsolatrendszert, amelyben tudok lobbizni a területért.

Melyek a legfontosabb feladatok a kerületben?

– Változó, hiszen a térségeket meg kell különböztetni. Más az ipari hagyományokkal bíró Ajka helyzete, ahol a műszaki szakértelmiség kinevelésének problémája is jelen van, és más Tapolcáé, amely próbálja megtalálni a régi, térségi vezető szerepét, de stratégiailag is fel kell építeni. Sümeg keresi a helyét, hogy mivel tudja azonosítani magát. Ott a turizmus specifikus változata van jelen a hotel és a Kisfaludy-kultusz köré formálódóan. Más az Eger völgye és a Káli-medence falvainak helyzete, amelyekre a fesztiválok sora jellemző. Valamint külön, primér turisztikai terület a Balaton-part. Tehát egyetlen mondattal nem írható le a körzet problémája, legfeljebb a közutak állapotát tekintve. Azok mindenhol rosszak. De ez csak eszköz, a közösségeknek meg kell határozniuk a célokat, ebben próbálok segíteni.

Kimaradt a körzet városai sorából Badacsonytomaj.

– Ott kikaptam, az eredményben tükröződnek az elmúlt évek hányattatásai. Ott mélyebbre kell ásni. Az örsiekkel eddig kapcsolatban voltam, a badacsonyiakkal szintén beszéltem. Mély ellentéteket látok a településen, ez nem jó. Megegyezésre, békére kell jutni még az önkormányzati választások előtt. Vitatott a fejlesztések sora és azok végrehajtása, de a helyi politika szereplői között ugyancsak éles és sokszor méltatlan viták vannak. A szereplőkkel hosszasan kell beszélnem.

Mit gondol, a helyi Fidesz-szervezetnek megfelelő az utánpótlása?

– A jövő egy fontos feladata az is, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akikkel újra lehet kezdeni az építkezést a párton belül és kívül egyaránt. Hiszen nyilván lesznek olyanok, akik, ha nem is értenek mindenben egyet a Fidesszel, de vállalják a képviseletét.