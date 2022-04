A házigazdák nevében Fábry Szabolcs köszöntötte a Balaton-felvidék közel 60 településéről érkező résztvevőt. Nagyvázsony polgármestere egy – a jelen lévő polgármesterek által a hátoldalán aláírt – bekeretezett választókerületi térképet ajándékozott meglepetésként Navracsics Tibornak.

Az április 3-án megválasztott országgyűlési képviselő szerint egyre inkább kialakul a közösség a klub résztvevői között, akik többletprogramokat is szerveznek a polgármesteri találkozókhoz. Ez azért is fontos, mert egyrészt személyes kapcsolat jön létre a térséghez tartozó polgármesterek között, ami eddig nem mindig volt jellemző. Másrészt a személyes találkozók során tapasztalatokat is cserélhetnek egymással, és megbeszélhetik a jövőre vonatkozó elképzeléseiket is, aminek az egész választókerület látja a hasznát, hiszen térségi együttműködések, térségi fejlesztések bontakoznak ki.

Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára tájékoztatót tartott polgármestereknek a fejlesztési, pályázati lehetőségekről.

– 2022-ben a vidéki települések számára a vidékfejlesztési támogatások keretében számos olyan opció, pályázati lehetőség van mind a mai napig nyitva, ami segíti az ő életüket. Ilyen a piacfejlesztés, ami a helyi gazdaságot erősíti, vagy a külterületi utak fejlesztését, javítását célzó pályázatunk, amely még szintén nyitva van, és amelynek keretében már eddig ezer önkormányzat nyújtott be – akár 300 millió forint értékű fejlesztés megvalósítására – pályázatot, és már közel 500-nak megítéltük a támogatást. Tehát több olyan lehetőség van, amely a települések infrastruktúráját, szolgáltatásainak javítását szolgálja. Azt szeretnénk, hogy 2023-tól, az immár megújuló közös agrárpolitika keretében, ezek a lehetőségek tovább bővüljenek – fogalmazott az államtitkár, aki megemlítette példaként, hogy akár a lokális energiarendszerek fejlesztésére, vagy a lokális turisztikai együttműködések fejlesztésére olyan új lehetőséget szeretnének megteremteni, ami erősíti az adott települések kohézióját, a gazdasági szereplők és a települési önkormányzatok együttműködését.

A tájékoztatót követően Feldman Zsolt válaszolt a polgármesterek által feltett kérdésekre is, majd a találkozó résztvevői a közös ebéd és a kötetlen beszélgetések előtt megnézték a megújult Kinizsi-várat.