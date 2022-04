Közepes állapotban van jelenleg, helyenként kellett megszilárdítani. Két figura található rajta: a korpusz és a Mária-szobor. Az időjárás viszontagságainak ellenállt, a korábbi beavatkozás, a cementes lemosás nem tett jót neki. Minderről Karácsony Zsolt szobrászművész beszélt a Naplónak a helyszínen a restaurálás közben. Jelenleg munkatársaival a cementes fátyol, az átkenés eltávolításán dolgoznak. Az kihívást jelent nekik, szorgalmasan igyekeznek lekopogtatni. Olyan anyaggal javítják meg az alkotást, amely az eredeti összetételéhez hasonló, a struktúra természetes lélegzését biztosítja, nem zárja le felületét.



Bittmann Károly munkában

Forrás: Rimányi Zita / Veszprémi Napló

A szobrász elmondta, hogy az útszéli feszületek hasonlóak, de egyediek, mindegyik kicsit más. Ezúttal a Jézus-alak testét kellett kipótolnia. Arcán kevesebb volt a javítanivaló. Lábfejét ugyancsak ki kell alakítania. Mária alakja még hiányosabb, arca, összekulcsolt keze is feladatot ad neki. Ilyenkor saját ihletére hagyatkozik és persze a korabeli mesterek stílusára, az arról szerzett tudására. Vele dolgozik Haranghy Géza épületszobrász és Bittmann Károly, a Zirci Országzászló Alapítvány képviseletében. Csapata, tapasztalata sokat segít. A nyugdíjas építőipari szakembertől megtudtuk, hogy a bakonyoszlopi, a falu központjában található kőkereszt készítésének idejéről nincsenek egészen pontos adatok. Talapzatán találtak egy évszámot, aminek csak utolsó számjegye nem teljesen kivehető, ezért úgy vélik 1898-ban rakták mostani helyére. Nemcsak kora miatt értékes, hanem a helyiek hozzá fűződő emlékei, érzései miatt is – jegyezte meg a férfi, aki Bakonyoszlopon született. Korábban több hasonló kereszt helyreállításában segített és amin most tevékenykedik, azt családja állíttatta egykor. Ezért szintén fontos neki, kötődik hozzá.



Forrás: Rimányi Zita / Veszprémi Napló

Wolf Ferenc bakonyoszlopi polgármester elmondta, hogy a helyi német nemzetiségi önkormányzat nyert pályázati pénzt a kereszt felújítására, 650 ezer forintot. Ez azonban önmagában nem lenne elég a szükséges feladatok elvégzésére, ezért hálásak azért, hogy a szakemberek felajánlották munkájukat, nagy segítséget jelent, hogy hozzájárulnak ezzel az állagmegóváshoz.