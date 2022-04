Hozzátette, étlapjuk rövid, de mindenkire gondolnak, az ínyencektől kezdve azokra a vendégekre is, akik nem túlzottan nyitottak a különlegesebb fogásokra, újításokra. Így a halaktól, a marhapofán, a borjúnyakon, kacsán át, többféle vegetáriánus fogáson túl a pankómorzsába forgatott rántott karaj, csirkemell is szerepel a B terv kínálatában. A szezononként változó étlapon túl táblás ajánlatokból, továbbá ötféle napi menüből is választhatnak a vendégek.

- Igyekszünk szezonális, így friss, jó minőségű alapanyagokat használni, beszerzésüknél a helyi termelőket részesítjük előnyben. Desszertkínálatunkban szereplő tortákat is egy helyi cukrász készíti számunkra, kizárólag természetes alapanyagokból. Szintén helyi termelőtől származó szörpöket, pálinkát és csapolt sört kínálunk. Ami érdekes még, hogy a nyitott konyhánknak köszönhetően a vendégek mindent figyelemmel kísérhetnek, melynek személyes jellege erősíti a kölcsönös bizalmat - mondta végül Gárdos Tamás.