A gazdasági szereplők képviselői és különböző partner szakképző intézmények bevonásával tartott rendezvényen a kormányzat által 2019-ben jóváhagyott új szakképzési stratégia alternatív módszerei mellett többek között szó esett a Veszprém megyei gazdálkodó szervezetek duális képzésben való együttműködéséről, a tanműhelyek modernizációjáról, valamint a hegesztés gépesítéséről és robotizálásáról is. A kkv-szektor, illetve a partner szakképző intézmények képviselői számos előadást meghallgathattak a témával kapcsolatban.

Az eseményen Berta Ildikó, a Pápai Szakképzési Centrum főigazgatója úgy fogalmazott: a szakképzés nagy kihívása, hogy az oktatók és tanárok megfelelő módon adják-e át azokat az ismereteket a diákoknak, amelyeket a későbbiekben nekik, mint a jövő munkaerőinek hasznosítaniuk kell. Azonban a hátrányos helyzet vagy bizonyos fokú kompetenciahiány megléte miatt nem minden tanuló tudja ezt a felnőtt életben kamatoztatni. Számukra nyújtanak nagy segítséget a megújított szakképzési rendszer olyan alternatív megoldásai, mint az orientációs, a dobbantó, vagy a műhelyiskola programok – emelte ki beszédében Berta Ildikó.

– Az orientációs fejlesztésbe azok a diákok kerülhetnek, akik az általános isko- lát elvégezték, azonban bizonytalanok a pályaválasztásban, vagy valamiféle kompetenciahiánnyal rendelkeznek. Ők egy előkészítő évfolyamot végeznek el az adott intézményben. Az úgynevezett dobbantó programban azok a diákok kaphatnak helyet, akik valamilyen módon hátrányos helyzetből érkeztek, nincs meg az alapfokú végzettségük sem, illetve lemorzsolódással veszélyeztetettek. A program rendszere nem iskolai évhez kötött, hiszen bármikor indulhat és a tanév során bármikor be is fejeződhet, ha arra alkalmasnak találták őket kollégáink. Ennek folytatása a műhelyiskolába való belépést jelenti, aminek a lényege az, hogy annak elvégzésével egy részszakmához és alapfokú végzettséghez juthat a diák – hangsúlyozta a Pápai Szakképzési Centrum főigazgatója.