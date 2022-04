Az önkéntesek szemétszedést és bozótirtást tartottak április 8-án, a Sintér-árok mentén. A terv az, hogy kiépítsenek egy olyan tanösvényt, amely a helyiek mellett, a városba látogatók számára is értékes információkat hordoz.

Nagyné Kozma Ildikó a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület tagja elmondta, hogy abban reménykednek, hogy a Sintér-árok mentén - ahol a Kavicsfogú Álteknős Tanösvény megy - az utolsó lépések egyikét teszik meg a mostani szemétszedéssel. Az árok keleti oldala, amely nehéz, lejtős terep, sajnos még tele van eldobált hulladékkal, rengeteg itt a törmelék és lom. Ezt gyűjtötték most össze úgy, hogy elszállítható legyen.

A szervezők szeretnék a Harmat utca sarkán lévő teret is felújítani úgy, hogy vonzza a látogatókat, és egy 3D-s festmény is elhelyeznének itt. Elhangzott az is, hogy a cserkészek rendszeresen járják a Sintér-árkot és folyamatosan szedik a szemetet a területen. Nagyné Kozma Ildikó az útvonal védelme érdekében kérte a turistákat, hogy ne dobálják el a flakonokat és a szemetet.

Bontó László, a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület tagja hozzá tette még, hogy a környezet szebbé tétele mellett, egymásra épülő célokat megvalósítva szeretnék újra használhatóvá tenni az útvonal mindkét ágát, amely 60-70 évvel ezelőtt még működött. Ezt, az útvonal Endrődi lakótelep irányába menő ágán már sikerült megvalósítaniuk, azt már birtokba vették a helyiek, és nagy örömmel használják is. Most a másik ágat szeretnék használhatóvá tenni.

Halmay Gábor önkormányzati képviselő is szívügyének tekinti a terület rendbe tételét. Mint mondta a város önkormányzata is a projekt mellé állt, és ő személyesen is segíti a munkát, amelynek során először jogilag kellett rendbe tenni a dolgokat, mert a környéken sok a honvédségi terület. Közbenjárásával szerződést kötött az önkormányzat a Honvédelmi Minisztériummal, és a VKSZ Zrt. is támogatja a munkálatokat. A társaság eszközökkel, szemeteszsákokkal, és az összegyűjtött hulladék elszállításával segíti a terület rendbe tételét. Kiderült az is, hogy a szolgáltató a Sintér-árok látványosra festett alagútjának a töredezett talapzatát is rendbe hozza, újra lebetonozza majd.