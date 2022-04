A beérkezett pályázatokat szakmai zsűri bírálta el. Mind az öt helyezett jutalma egy legókészlet volt. Az egyik győzelem a megyénkhez fűződik: megosztott első helyen végzett a Takácsok csapat, egy sümegi család három gyermeke, Ronetta, Raul és a csapatkapitány, Zoltán. Ők az eredményhirdetés napján vették át az ajándékot Ajkán, egy 1969 darabból álló legókészletet Ivanics Ferenc elnöktől. Az átadásra a szülőkkel Zoltán érkezett, testvérei elfoglaltságuk miatt nem tudtak jelen lenni.



Zoltán kérdésünkre elmondta, hogy régebben részt vett az egyesület egyik rendezvényén Sümegen, utána kezdte követni a közösségi oldalukat, a pályázati felhívásra is ott figyelt fel. Testvéreivel elkezdtek gondolkodni azon, hogyan oldják meg a feladatot. Végül úgy döntöttek, hogy egy marsi kolónián mutatják be az életet. A makett alapja egy polisztirollap, amelyen a Marson látható krátereket is megjelenítették, majd az egészet vörösre festették. Az életet egy búrával fedett részen képzelik el, alatta állnak a házak, a parkok, a vizet a jégből nyerik, az energiát napelemmel és szélkerékkel. Távolabb az űrhajó, a teleszkóp, amellyel kapcsolatot tartanak a Földdel.



Ivanics Ferenc elmondta, azért az ő munkájukat választották ki nyertesnek, mert látszott, hogy a fiatalok használták a fantáziájukat, minden részt a háztartásban talált anyagokból, papírból, szívószálból, növényekből készítettek saját maguk. A kiírás szerint az ötletességet, a tudást és a kreativitást jutalmazták.

A másik győztes a Birodalmi Kéregetők, a Kiss György Csillagda és Mira csillagászati szakkör csapata lett.