Hozzátették, az egykori piarista gimnázium vár alatti sportpályája idén felvonulási területté válik, itt toronydaru és felvonó is látható már. Az építőanyagokat ezek a munkagépek szállítják a várba. Az érsekség azt is közölte, ez a helyszín az építőanyagok tárolását is szükségessé teszi a beruházás nagysága és a rendelkezésre álló terület szűkössége miatt. A tervek szerint 2023 januárjában a felvonulási területet kiürítik, és a sportpályát visszaállítják az eredeti állapotába.