Hegedűs Barbara alpolgármester elmondta, az Idősügyi Tanács évente kétszer ülésezik. A mostani tavaszi ülésnek két fő témaköre volt: egyrészt az idősügyi koncepció felülvizsgálatát kezdi meg hamarosan az önkormányzat, amire a költségvetésben forrást különítettek el. Ugyanakkor korábban, egészen pontosan tíz esztendeje az érseki főiskola készítette el a legutóbbi hasonló koncepciót és ezúttal is az intézményt kérték fel erre a munkára.

Az ülésen kiderült az is, hogy miként képzelik ezt a folyamatot: más mellett beszélgetéseket, interjúkat terveznek a nyugdíjasklubok bevonásával. Az is felmerült, hogy miként lehet, lehetne segíteni a "frissen" nyugdíjba vonulókon, a további életükön. Hegedűs Barbara beszélt arról is, hogy ebben az esztendőben a város költségvetésében 2,5 millió forintot különítettek el a nyugdíjasklubok működésére. Az Idősügyi Tanács javaslata alapján ennek az összegnek a felosztásáról döntöttek a klubok pályázatai alapján. Az alpolgármester asszony hozzátette, a költségvetés függvényében az év hátralévő részében további forrásokat szeretnének biztosítani. Szót ejtett a két nagy rendezvényről is, amelyet az önkormányzat szervez: ez az őszi idősek világnapján tartott ünnep és a karácsony. Elárulta, a következő ülésre ősszel kerül sor.

Hegedűs Barbara és Török Lajos a megbeszélésen

Török Lajos, a Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének elnöke arról beszélt a Naplónak, hogy anno a koncepció kialakulása volt érdekes, ugyanis abban az időszakban került minden jogosultság állami irányítás alá. Ezért vetődött fel elmondása szerint maga a koncepció is. A felülvizsgálatra szerinte azért van szükség, mert a Covid kis híján tönkretette a világot. Elmondta: a fiatalabb nyugdíjasok nem akarnak a nyugdíjasklubokba menni, már-már nemzedéki ellentétek tapasztalhatóak a 60-as éveikben járó és a 80-90 éves szépkorúak között. Hangsúlyozta, sok dolgot kell szem előtt tartani az új koncepcióban, amihez nagy segítség lesz az érseki főiskola szakembergárdája, és amihez ők tapasztalataikkal és véleményezésükkel szeretnének hozzájárulni.