Töreki-Vörös Ibolya, Csolnoky Ferenc Kórház megyei irányító intézményvezető főigazgató köszönettel beszélt a vadászati kft. társadalmi szerepvállalásáról, mely az egészségügyet, főként gyermekellátást érintik. A gyermekosztály a megyében élő 66 ezer gyermek ellátásáért felel, évente több mint 4000 gyermeket gyógyítanak, de régiós ellátást is végeznek a gyermekmentő szolgálaton keresztül. A főigazgató szólt az intenzív ellátásról, a gyermekeket érintő speciális feladatról, eszközökről, a gyógyítást segítő, jelentős adományokról. Fejes László, az országos vadászati kft. ügyvezetője kifejtette, az eddigi országos jótékonysági vadászatokkal 124 millió forinttal segítik az egészségügyet. Ebből a pénzből 172 új eszközt vettek, a kórházaknál a gyermekosztályt támogatják. Az eszközöket a kórházakkal egyeztetve vásárolják meg. Veszprém megyében tavaly 1,3 millió forintot gyűjtöttek össze, melyből a most átadott eszközöket vették meg. Az elmúlt évek adományaival, 3,6 millió forintért vásároltak eszközöket a veszprémi kórháznak. - Sok tízezer gyermek gyógyult a magyar vadásztársadalom összefogásával. Az országos jótékonysági vadászat az ország 2. legnagyobb karitatív programja, mondta. Utalt rá, a pandémia sem érintette hátrányosan a 68 ezres vadásztársadalom összefogását, társadalmi szerepvállalását. Tenk Tamás, a kórház Gyermekgyógyászati Centruma osztályvezető főorvosa, a BKMA kuratóriumi elnöke felidézte, 20 éve jött létre az alapítvány több céllal, így a koraszülöttek mentését, a szervezést végzik. A koraszülött mentés egyik hazai központja Veszprémben van. Két évtized alatt 3000 babát szállítottak, valamennyi élve eljutott a végső ellátási helyére, attól függően, milyen ellátásra volt szükségük. Az alapítvány kiemelten kezeli a képzéseket is, melyek a szülőket is érintik, és az adományok gyűjtését, a koraszülött mentés, ellátás támogatását. A főorvos méltatta az új adományokat, a hordozható pulzus és véroxigénszint telítettséget mérő pulzoximétert és a kékfény terápiás eszközt, melyeket naponta használnak, és évente több száz gyermek gyógyulását segítik.