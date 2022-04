Barta Sándor, a MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ törzsfőnöke az ünnepi eseményen elmondta, ez a nap mérföldkő a katonák életében. Meghatározó és felemelő is egyben, ami hatással van az egyén és a közösség életére is. Az esküvel vállalt elkötelezettség erkölcsi értelemben is erősebb, mint csupán az eskü szövegének az aláírása, mert a kimondott eskü kötelez. Mint fogalmazott, a katonák a haza védelmére esküdtek fel.

- Ma hazánk biztonságos, független, szabad ország, de sem a szabadságot, sem a függetlenséget nem kaptuk ingyen, áldozatvállalás nélkül - mondta az eskütételen Barta Sándor, aki hozzátette: a katonák az eskütétellel elköteleződtek a haza iránt, fizikailag, szellemileg és lelkileg is megfeleltek a kihívásoknak és teljes értékű tagjai a Magyar Honvédségnek.

- Az eskü, amit elmondtak, a hazáról, a nemzetről, a magyar emberekről, az ő békéjükről, biztonságáról és annak védelméről szól, amelynek most élére álltak - jelentette ki. - Ezért legyenek büszkék arra a szolgálatra, ami előttük áll. Szolgálatukat végezzék büszkén, méltóságteljesen és szerényen. Mutassanak példát bajtársaiknak és a nemzetnek hazaszeretetből, a haza iránti elkötelezettségből, bátorságból és hűségből. Mai esküjükhöz hűen, mindig legyenek méltók a társadalom bizalmára és elismerésére. Őrizzék meg egyenruhájuk és vele együtt a Magyar Honvédség becsületét.

A rendezvényen részt vett Zentai László ezredes, a Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőség légierő irodavezetője, valamint Kaszab Zoltán főtörzszászlós, a Magyar Honvédség vezénylőzászlósa és Kovács Áron önkormányzati képviselő. JLI

