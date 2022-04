A választási bizottságok, a szervezők és segítők gyors munkája mellett is hosszas sorban állás, több mint fél óra volt a várakozási idő a veszprémi 1-es választókörzet szavazati asztalánál, amelyhez az átjelentkezettek is tartoztak. A várakozók fegyelmezettek és türelmesek, előre engedik a más szavazókörben dolgozókat és a kisgyermekkel érkezőket is.

Veszprém belvárosában ezzel szemben alig láthattunk embert vasárnap koradélután. A veol.hu újságírója az utca emberét kérdezte, hogy mi alapján adta le szavazatát a 2022-es választásokon.

Gábor Kristóf budapesti, ám a hétvégére Veszprémbe érkezett családjával. Kérdésünkre elmondta, fiatal családapaként az a párt nyerte el inkább a szimpátiáját, amelyik az elmúlt időszakban a családokat, a fiatal házasokat és a kisgyermekeseket támogatta.

Tóth Ágnes, veszprémi lakos is leadta a szavazatát. Ő maga körültekintően végigolvasta a pártok programját, és ő is a családbarát értékeket tekintette döntőnek. Elmondta, a számára ismert országgyűlési képviselő-jelöltre adta le a voksát.

Kéri Istvánné, szintén veszprémi lakos szerint a jelenlegi választáson arról döntöttünk, hogy háborút vagy békét szeretne az ország. Ő is eszerint a logika szerint szavazott.