A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (Mome) hallgatójának munkái képviselik a veszprémi EKF 2023 projektet. A migrációt középpontba állító, MigrArt nevű, márciusban nyílt nemzetközi zászlókiállításon Európa öt egykori, leendő és jelenlegi kulturális fővárosa – a norvégiai Bodø, a horvátországi Fiume (Rijeka), a luxemburgi Esch, Veszprém és Újvidék – kortárs művészeinek, tervezőinek és illusztrátorainak munkáit mutatják be. A kiállítás jelzi, hogy az EKF-városok együttműködnek, és az ilyen határokon átívelő rendezvények is erősítik Európa közös kultúráját.

Grászli Bernadett, a Művészetek Háza igazgatója (aki a megnyitón is részt vett) elmondta, az újvidéki felhívásra készítette el a veszprémi kötődésű Huszár Réka – aki az intézmény tehetséggondozó vizuális műhelyében /W:I:M/ is folytatott képzőművészeti tanulmányokat – az installációit. Hozzátette, a Limanski parkban elhelyezett kültéri installációkban Huszár Réka saját élettörténetéhez kapcsolódó képi elemeket „heraldikai transzformáció” formájában megjelenített üzenethordozóként dolgozta fel. A Művészetek Háza igazgatója megjegyezte, az újvidéki rendezvény lehetőséget teremtett arra is, hogy a Veszprémben 2023-ra tervezett street art projekt kapcsán is új nemzetközi kapcsolatokat szerezzenek. A szervezők közlése szerint a MigrArt kiállításon részt vevők átértékelik országuk népvándorlásának történetét, a műveikkel módosított hivatalos történelmi adatokat, kronológiát és személyes tapasztalataikat. Az alkotók között akadt olyan is, aki a migráció témáját az ókori és kortárs történelmi eseményekhez kapcsolódóan vizsgálta, valamint arra próbáltak választ adni, hogyan látják a migrációkat.

Huszár Réka kérdésünkre elmondta, a felhívásra hét zászlótervet készített, amelyek saját utazásai és vándorlásai történetét jelenítették meg. A veszprémi születésű alkotó sokfelé lakott Európában: Budapesten járt és jár egyetemre, de időközben megfordult Hollandiában és Spanyolországban is, majd visszatért Magyarországra. Hozzátette, a migráció politikai szempontból is megközelíthető lett volna, de elsősorban a személyes történetét szerette volna bemutatni a témához kapcsolódóan. Ehhez a heraldikát (címertan) hívta segítségül: azoknak a városoknak a címereit használta fel az installációkban, amelyekben hosszabb-rövidebb ideig lakott. Így Veszprém megye, Budapest, Rotterdam, Madrid, a spanyolországi Ibi, valamint a Veszprém megyei Pula címere is szerepel az alkotásokon, utóbbi már a jövőt jelképezve. Huszár Réka az érintett települések címereiből kiemelte a karakteres elemeket, és ezeket keverte össze az installációkban. Ezzel a művek azt is jelképezik, hogy a kulturális örökségek, hagyományok, jelek keverednek a lakosság vándorlásának következtében.

A Mome hallgatója főként ruhákra készít grafikákat, ezért nagy kihívás volt számára ez az absztrakt téma, de nagy lelkesedéssel készítette el az alkotásokat. A művészek között nem volt előzetes egyeztetés, így mindenki a saját elképzelései szerint hozta létre az installációt.

Az újvidéki kiállítás – amelynek megnyitóján az EKF-csapatból Bucz Júlia és Toroczkai Csaba is részt vett – április közepéig látható.



Huszár Réka (középen) az újvidéki kiállításon

Fotó: VEB2023 EKF/Toroczkai Csaba

Huszár Réka a felhívásra hét zászlótervet készített