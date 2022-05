A május elsejei hétvégén, idén is több programmal várta a helyieket a Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár. Szombaton volt májusfa állítás és piknik is szerepelt a programban a művelődési ház előtti parkban, ahol betyáros, gólyalábas műsorral és fa népi játékokkal is várták az érdeklődőket. Az esti koncert vendég fellépője pedig a Kopaszkutya Rt. volt. Vasárnap Aktív Majálist tartottak a családoknak a focipályán. Gerőfiné Mészáros Anita, a Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója elmondta, hogy egy kicsit újra gondolták a hagyományos Majálist és szerettek volna minél több családot bevonzani a programokkal, hogy ezáltal is építsék a közösséget. Az volt a terv, hogy aki eljön, az aktívan vegyen részt a kísérő rendezvényeken, és ne csak nézője legyen egy-egy színpadi produkciónak. Vasárnap délelőtt ugrálóvárral, arcfestéssel, felfújható játékokkal: bubi-bulival, óriás kosárral és focival, ugráló pónikkal, illetve afrikai ugróiskolával is várták a gyermekes családokat. A covid miatti két év szünet után a szervezők terve bevált, mert a szép napsütéses időben sok gyermekes család látogatott ki a vidám rendezvényre és töltött el aktívan néhány órát a szabadban.