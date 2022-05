Az elmúlt években jelentősen megnövekedett a kerékpározást mint aktív turisztikai formát választók száma, ezért a NIF beruházásában megvalósuló kerékpáros fejlesztések kiemelt jelentőségűek. Mind közül a leglátványosabb előrehaladást a 205 kilométer hosszú Balatoni Bringakörön tapasztalhatják majd meg a kerékpározók az idei szezonban, derült ki a beruházó legfrissebb közleményéből. Mint írták, a Bringakör fejlesztésének célja, hogy a több mint húsz éve kijelölt kerékpáros útvonal felülvizsgálatával, ideális nyomvonal mentén tegyék biztonságossá és komfortossá a közlekedést a biciklis turisták számára.

Az elmúlt években több szakasz megújult, sok részen pedig jelenleg is folynak a felújítások, melyek ősszel befejeződnek. Ennek eredménye­ként a tavalyi évhez képest az idei szezon kezdetére további 40 kilométeren újult meg a Bringakör. Májusig 108 kilométeren, az év végéig pedig összesen 114 kilométeren haladhatnak korszerűbb úton, kényelmesebben a bringások a Balaton körül. A közlemény szerint most az útvonal 6,2 kilométeres szakaszán dolgoznak, így az év végére összesen 47,4 kilométeren újítják fel az útvonalat, 51,7 kilométeren felfestik a burkolatjeleket és kihelyezik a tájékoztató- és KRESZ-táblákat. A NIF 2019-ben megkezdett fejlesztéseinek eredményeként a meglévő körtúra lényegesebben komfortosabbá válik, olvasható a NIF Zrt. sajtóanyagában.

Aszfaltoztak, útburkolati jeleket festettek fel és útirányjelző táblákat helyeztek ki a bringakörön Fotó: Penovác Károly/Napló



A Bringakör kiindulópontja Balatonalmádinál van, de a Budapest–Balaton biciklis útvonal Akarattyán csatlakozik be a körútra. Az északi parton a Bringakört érintő Balatonfűzfő–Aszófő ­közti fejlesztések 2021 tavaszán megkezdett szakaszának harmadik ütemében érintett településeken (Fűzfő, Balatonalmádi, Csopak, Füred, Aszófő) tavaly december elején fejeződtek be a munkálatok. Itt aszfaltoztak, burkolatjeleket festettek fel és útirányjelző táblákat helyeztek ki. A beruházások folytatásaként 2021 novemberében megkezdődött Balatonakali, Révfülöp, Ábrahámhegy, Badacsonytördemic és Gyenesdiás települések lakóutcáinak felújítása. Balatonakalin a Csárdás utca érintett szakaszát, Révfülöpön a Halász utcát teljes hosszban, Gyenesdiáson az Alsógyenesi településrészen lévő vegyes forgalmú utcát teljesen felújították, felfestették a burkolatjeleket, valamint tájékoztató- és KRESZ-táblákat helyeztek ki. Ábrahámhegyen a Park utcán, a Vasút utcán és a Virág utcán, Badacsonytördemicen a Római úton, a Zöldfa utcán és a Debreczenyi Gyula utcán a burkolati hibák kijavítása után felfestették a burkolatjeleket és kihelyezték a táblákat. A beruházás idén tavaszra lezárult.

Az Örvényes és Tihany közötti szakasz átépítése is befejeződött, így az elkészült szakaszokon már korlátozások nélkül lehet kerékpározni.