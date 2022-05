Hatalmas forgalom volt az utakon, ahol rengeteg autós, motoros közlekedett, megteltek a kerékpárutak is, és sokan futottak, főleg a reggeli és a kora esti órákban. Többen választották a strandolást a harminc fokban, a legtöbben napoztak, de szép számmal meg is mártóztak a húszfokos Balatonban, ezt láttuk például az alsóörsi, a csopaki és a balatonfüredi strandokon. A fürdőhelyeken a vendéglátóhelyek nagy része kinyitott a nyárias időben, a lángossütőknél különösen hosszú sorok kígyóztak. Az alsóörsi strandnál Szilvia és Krisztina azt mondta, már alig várták a jó időt, hogy napozzanak a strandon, és fürödjenek, ússzanak egy jót a Balatonban. A helybeli lányok arról is beszéltek, hogy nagy szerencsének tartják azt, hogy itt élhetnek, a Balatonnál, így bármikor lemehetnek a tóhoz fürödni, napozni. A fürdőhelyeken azt láttuk, még nem kell fizetni belépéskor, mert még közparkként működnek. A fenntartók, illetve a működtetők kérdésünkre azt mondták, május 28-tól kérnek belépőjegyeket.