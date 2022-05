-Igazán ránk fért már egy találkozás, egy beszélgetés, erről beszéltek a családok. Azt mondták, a mostanihoz hasonló programokra a koronavírus járvány miatt az elmúlt években nem adódott lehetőség. Arról nem beszélve, hogy végre a gyerekek is játszhattak egy jót egymással, ráadásul a kristálytiszta levegőn és a páratlanul szép, erdei környezetben, a Koloska-forrásnál. A gyermekeket egyébként külön programokkal várták, így egyebek mellett izgalmas csoki kereséssel, lovaglással, légvárral, sporttal, logikai játékokkal. Nagy sikere volt a tűzoltó és rendőrautónak, melyeket aztán belülről is meg lehetett tekinteni. A különféle gyermek foglalkozásokat óvónők vezették, és a szervezők arról is gondoskodtak, hogy a megjelentek ne maradjanak éhen, ugyanis szabad tűzön, bográcsban finom ételek főztek. A kitűnő programon egyetlen kérés volt, mindenki autó nélkül, lehetőleg gyalogosan érkezzen az erdei környezetbe, és hozzanak magukkal saját tányért, evőeszközt, poharat a hátizsákban, amit aztán haza lehet vinni.

Mint ismert, a Koloska-völgy egy dűlőnév Balatonfüreden, összefoglaló megjelölése az Arácsi-völgynek, a Koloska-forrásoknak, a Koloska-völgyi kirándulóhelynek és a védett természetrajzi tanösvénynek, illetve erdei tornapályának. Az északról nyitott, és a Balatonra nyíló völgyeken áthatoló északi, északkeleti szél Balatonfüred levegőjét tisztítja, üdévé, friss érzetűvé teszi, ezért a völgyeket Balatonfüred tüdejének is nevezik. Az üdülő- és gyógyhelyet felkereső, hegyek mögött járók azt tapasztalják, hogy a völgyekben hűvösebb, erősebb a levegő. A völgyben magányosan álló fehér sziklatömböt, a nép Barátlakásnak nevezi, így szerepel egy 1841. évi térképen is. Cholnoky Jenő szerint földrajztudós, író a hegyen egy kis kolostor állt, erről kapta a völgy a nevét: Kolostorka, rövidítve Koloska.