- Ápolók nélkül nincs gyógyítás. Fontos, hogy ne csak a betegek fejezzék ki hálájukat, hanem érezzék a társadalom anyagi és erkölcsi elismerését, adottak legyenek a feltételek a tevékenységük magas színvonalú ellátásához. Az anyagi elismerést az is mutatja, hogy az egészségügyi szakdolgozók az elmúlt években többször részesültek béremelésben.

Nagy Zoltán, a Magyar Imre kórház főigazgatója

Navracsics Tibor országgyűlési képviselő köszöntőjében kiemelte, hogy az ápolói és az orvosi hivatás azért is különleges, hiszen a szakemberekre az egész életünket rábízzuk. Vannak esetek, amikor abban kérjük a segítségüket, hogy kiderítsék valamely baj okát, máskor ott fekszünk kiszolgáltatottan, magatehetetlenül, és ők mindent megtesznek azért, hogy megmentsenek, segítsenek elfogadni a helyzetet, és hinni a gyógyulásban. Az ápoló és beteg között bensőséges kapcsolat is kialakul, amikor a beteg az élettörténetét is elmeséli. Ennek meghallgatása is a terápia része. Az egészségügyi dolgozókkal előbb vagy utóbb a társadalom minden tagja kapcsolatba kerül. Ezért is fontos a megbecsülésük, hiszen ezzel fejezhetjük ki a hálánkat mindazért a szorgalommal, alázattal, önzetlenséggel végzett tevékenységért, amellyel a betegek testi és lelki szenvedéseit csillapítják. Tevékenységük nem csupán hivatás, hanem áldozatvállalás.

Kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Kossuth Zsuzsanna emlékérmet vett át Nagy Zoltántól Szabóné Vitai Valéria, az aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály aneszteziológiai szakasszisztense, valamint nyugállományba vonulása alkalmából Szabóné Muth Csilla, a szülészet - nőgyógyászati osztály osztályvezető főnővére, és Ihász-Kovácsné Novák Klára, a sebészeti osztály szakápolója.