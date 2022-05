A Vásár-téren ezúttal is a helyi és környékbeli termelők és kézművesek, vendéglátók, védjegyesek kínálták portékáikat, de a mezőgazdasági gépek kínálatának egy szelete is felvonult. A gyerekeket játszóházak, kézműves foglalkozások, mesék szórakoztatták.

Fellépett a Tördemic Néptáncegyüttes és a kulturális program keretében előadásokat hallhattak az érdeklődők. A helyi projektekről, a vidék jövőjéről kerekasztal beszélgetést folytatott Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter, Márvány Péter polgármester, Kocsis Csaba alpolgármester és Márta István fesztiváligazgató, a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet alapítója. A polgármester kérdésére válaszolva Navracsics Tibor elmondta, hogy sok sikeres vidékfejlesztési stratégia van, Európában reneszánszát éli a vidék.

Navracsics Tibor szerint az egyik legfontosabb jövő stratégia az lehet, hogy miként valósítható meg egy mindenki számára szerethető életű térség kialakítása Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

- Nagyon fontos téma ma az unióban mindaz, ami a védett eredethez, a tájegységek termékeinek védettségéhez kötődik. Tájegységek típusaitól függően léteznek különböző sikeres stratégiák. Úgy vélem, hogy a Dunántúl középső, északi részének a karakteréből adódóan itt az Észak-olasz, Délkelet-francia stratégiák érdemesek megfontolásra. Szerkezetét, hagyományait tekintve ehhez a kultúrkörhöz tartozik a térség. Ott a siker elsődleges záloga, hogy egy közösség definiálni tudja magát. Mi itt, Európában abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mindent meg tudunk tenni, amit akarunk. Bár szűkösek az anyagi lehetőségek, de azokat találékonysággal, önszerveződéssel tudjuk kompenzálni. Ehhez az szükséges, hogy a közösség meg tudja mondani, mi az önazonos fejlődési ív. Erre Kapolcs és környéke tökéletes példa a 30 éves fesztivál sikertörténetével. A hullámvölgyek ellenére úttörő és meggyőző a program – szögezte le a miniszter.

Márta István hozzátette, hogy a siker záloga a kezdetekkor is az volt, hogy egy izgalmas helyen barátságos emberek között indult a fesztivál. Márvány Péter arról beszélt, hogy az Agrárminisztériumtól nyert piac fejlesztési támogatással a falu központjában piacteret hoznak létre, évente 10 alkalommal rendeznek kézműves piacot. A cél, hogy lehetőséget kapjak a helyi és a mikrorégiós termelők. Navracsics Tibor egyetértett azzal, hogy a helyi termék az adott vidék karakterét adja. – A vidék egyediségét biztosítja, ez fontos számára. Mi, magyarok nem vagyunk többek, vagy kevesebbek más európai nemzetnél. Mások vagyunk, de pont ugyanannyit érünk. Ez adja a kötelezettséget, hogy felfedezzük magunkban, hogy mi az, amiben eltérünk más európai nemzetektől. Ez a térség abszolut ilyen, itt a vásárban is látok olyan termékeket, amelyek megállnák a helyüket európai porondon, miközben megmaradnak helyi terméknek – mondta. Szólt továbbá arról, hogy a vidékfejlesztési az unióban ma is az egyik legfontosabb politika, amely a mezőgazdasági termelők támogatása mellett arra ösztönzi a vidéki lakosságot, hogy ne költözzön a városba. – Hazánkban is jelen van az urbanizációs folyamatok mellett egy kitelepülési folyamat. Budapest lakossága 1990 óta csökken, míg az agglomerációé nő. Kitelepülnek a fiatalok, ez Nyugat-Európában is megfigyelhető. A városok kezdenek városias térségekké átalakulni, ami egy nagyvárost és annak 70-100 kilométeres körzetét jelenti.

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A koronavírus ehhez még hozzátett, a járvány következménye, hogy az online munkavégzés elterjedtebbé vált, a piaci szférában általános lett és nem látszik, hogy visszaállna. A cégek rájöttek, hogy így kevesebb irodát kell bérelni, ösztönzik a munkavállalókat arra, hogy otthonról dolgozzanak. Ennek ez a térség is nyertese vagy vesztese, attól függően, hogy milyen oldalról közelítjük meg. Megjelentek azok a lakók, akik egyébként csak nyaraló vendégek voltak, de ma már az év nagy részében itt laknak. Ezzel párhuzamos a kérdés, hogy lehet-e őket integrálni a falu hagyományos társadalmába, lehet-e a térség számára felvázolni egy olyan jövőképet, amely mindenkinek jó. Az egyik legfontosabb jövő stratégia az lehet, hogy miként valósítható meg egy mindenki számára szerethető életű térség kialakítása. Az elkövetkező tíz év nagyon fontos és nehéz kérdése lesz ez – mondta Navracsics Tibor.