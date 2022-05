-Mi nem szépészeti okokból jöttünk ide, hanem egészségügyi szempontok miatt, fogalmazott Molnár-Földvári Viola. Hozzátette, céljuk az, hogy rendbe tegyék az árva állatokat, akik így jobban érzik magukat. Eltávolították a vastag téli bundát, így jobban szellőzik a bőrük, és ezzel a szakemberek könnyebbé tették, meggyorsították a vedlési időszakot. Mindenki saját, lefertőtlenített eszközével, kesztyűben dolgozott, és az eszközök tisztántartásáról természetesen minden alkalommal gondoskodnak. Ezúttal Ajkáról, Győrből és Veszprémből érkeztek a menhelyre a szakemberek, akik csatlakoztak az ajkai kutyakozmetikus kezdeményezéséhez, amit a közösségi oldalon tett közzé.

Kutyakozmetikusok a devecseri menhelyen, középen Molnár-Földvári Viola, szervező Fotó: Szervező/ Molnár-Földvári Viola

–Ez öröm munka volt számunkra, mert a kutyák minden egyes érintésért, simogatásért hálásak és nagyon boldogok voltak. Közben megszabadítottuk őket az úgynevezett loncsoktól, az elhalt szőrtől, ezzel könnyebbé tettük az életüket a meleg, nyári időben. Így hozzájárultunk az egészségük megőrzéséhez, mert a nagy melegben tud szellőzni a bőrük, mondta el Viola. Arról is beszélt, hogy emellett kitisztították az ebek füleit, levágták a karmaikat is, és mindezt nagy türelemmel hagyták a négylábúak, mert érezték, jót akarnak nekik. A menhelyen nagyon gyorsan szaladt az idő, a kozmetikusok ezt észre sem vették, mert minden egyes perce örömet okozott nekik. Úgy mondták, amikor Minárcsik Sándor, a menhely vezetője közölte, nincs több kutya, úgy érezték, mintha most kezdték volna a munkát, közben már eltelt a nap.

Viola szerint az is nagyon örvendetes volt, hogy valamennyi kutyakozmetikus partnerként, és nem vetélytársként tekintett a másikra. Jó volt látni, hogy együtt, nagy összefogással, harmóniában a kutyákért dolgoztak. Mindeközben beszélgettek a szakmát érintő dolgokról is, ami szintén nagyon kedvező volt. A résztvevők között eljöttek olyanok, akik régóta dolgoznak ezen a területen, de érkeztek azok is, akik még nem régóta végzik ezt a munkát, ezért tanulhattak is a többiektől. Munka közben egy kitűnő csapat alakult ki, a nap végén mindenki azt kérdezte, mikor jöhet legközelebb? Az egyik kutyakozmetikus, aki szenvedélyes lovas ember is, kifésülte a mentett ló, illetve a kis póni sörényét, és lekefélte róluk a vedlő szőrt. Ezek az állatok is nagyon hálásak voltak a gondoskodásért.

Fotó: Szervezők/ Molnár-Földvári Viola

Forrás: Bakonyoszlopi önkormányzat



Minárcsik Sándor, a menhely vezetője elismeréssel beszélt a hozzájuk érkezett kutyakozmetikusok jótékony munkájáról. Meghatódva látta, mennyire hálásak az árva állatok a törődésért, minden egyes simogatásért, a kedves szóért, illetve azért, hogy foglalkoztak velük. Nagyon boldogok, ha az ember közelében lehetnek, ha érzik a gondoskodást, a szeretetet, nekik ennél több nem is kell az életben. –Pontosan tudták, hogy mi történik velük, értük, vélekedett a menhely vezetője, aki kitűnő állatmentő hírében áll, nemcsak menti, hanem szereti is az állatokat és példásan vezeti a menhelyet.