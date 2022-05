Ilyen volumenű infrastruktúrafejlesztés még nem volt a Pannon Egyetem történetében. A beruházáshoz szükséges forrást az EKF 2023 program, a magyar állam, valamint a Pannon Egyetem saját forrásainak terhére együttesen biztosítja. A két beruházás munkálatai 2022 májusától várhatóan 2024. június 30-ig tartanak. Az induló fejlesztésekről a Pannon Egyetem sajtótájékoztatót tartott csütörtök délelőtt.

- Egy valódi universitas napjainkban már nem a tudományok elefántcsonttornya, hanem a régióval együtt lélegző, minden vonatkozásban nyitott felsőoktatási intézmény. Európa legrégebbi és legrangosabb egyetemeiről is az a kép él bennünk, ahogy megjelenésükkel is belesimulnak a nekik otthont adó városba, hirdetve a szellem szabadságát és az egyetem társadalomalakító szerepét. A Pannon Egyetem, amely szellemiségében és régiós társadalmi küldetésében eddig is követte a világ legkiválóbb egyetemeinek példáját, most az Európa Kulturális Fővárosa 2023 program támogatásával megújuló és nyitottá váló kampuszával is hasonlítani fog hozzájuk – emelte ki Gelencsér András akadémikus, a Pannon Egyetem rektora.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő kiemelte, Veszprém épül és szépül. - Az elmúlt években óriási projektekbe kezdtünk bele, hiszen régi épületek újulnak meg és kapnak új funkciót, a legnagyobb útfejlesztés van épp folyamatban, látványos már a 8-as-82-es elkerülő, és az 5 milliárd forintos belterületi útfejlesztés is megkezdődött. Kívül-belül megújult a Csermák Antal Zeneiskola, jó ütemben halad a Heim Pál Gyermekkórház újjászületése, és a Veszprémi Petőfi Színház első üteme is látványos szakaszához ért. Most pedig a belváros fejlesztésének egy újabb jelentős pontjához értünk. Egy kikapcsolódásra kiválóan alkalmas összefüggő nyitott zöld park várja majd az erre látogatókat életkortól függetlenül, valamint új terepszint alatti, illetve felszíni parkolók is létesülnek. Nagyon örülök, hogy ismét bebizonyítottuk, hogy nekünk Veszprém az első, és összefogva mindent megteszünk azért, hogy szeretett városunk tovább fejlődhessen – tette hozzá Ovádi Péter.

- Mertünk nagyot álmodni! A város történetének legnagyobb fejlesztési időszakában megújul az Erzsébet liget egész területe, beleértve a Laczkó Dezső Múzeumot, a zeneiskola előtti teret, a sétányt, a Pannon Egyetemet és az egykori gyermekkórházat is. A gigaberuházás az állam, az egyetem és a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 támogatásával valósulhat meg, mely megmutatja, hogy egy jó cél érdekében minden követ megmozgatunk és összefogunk. A zöldváros projekt részeként a belvárosba is elhozzuk azokat a funkciókat, melyeket korábban a Veszprémvölgyben, a Kolostorok és kertek projektben is megvalósítottunk: olyan városi parkot hozunk létre, ahol a lecsendesedés, a pihenés és sport is teret kap, ugyanakkor a gyermekektől az egyetemistákon át a nyugdíjasokig mindenki talál majd itt kedvére valót - mondta el Porga Gyula, Veszprém polgármestere.

Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja hozzátette, amikor egy egyetem versenyképességéről beszélünk, elsőként a színvonalas oktatási és kutatási tevékenységet, a kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszert vagy az ipari partnerek számosságát szokás említeni. Bár az előbbiek kétségkívül rendkívül fontosak, nem szabad megfeledkezni arról a környezetről sem, amiben az intézmény a mindennapi tevékenységét végzi.

- A most induló beruházásokat nyugodtan nevezhetjük történelminek, hiszen az egyetem fennállása során még sosem állt rendelkezésre ilyen mértékű forrás az épületeink, központi kampuszunk megújítására, modernizációjára. A projekt keretében megvalósításra kerülő energetikai fejlesztések egy jóval hatékonyabb működést tesznek majd lehetővé, míg az épülő mélygarázs és az új szabadtéri sportpályák tovább bővítik a szolgáltatási palettát – mondta el a kancellár.

A beruházás főbb műszaki tartalma szerint 200 férőhelyes új, terepszint alatti parkolóház építése valósul meg (5241 négyzetméter alapterületen 100 egyetemi és 100 üzleti hasznosítású parkolóhely kialakítása, személyfelvonó létesítése). 155 megújuló és új építésű felszíni parkoló, valamint egy többfunkciós 40,4 négyzetméteres közösségi tér, pavilonépület kerül kialakításra, emellett új szabadtéri, multifunkcionális sportpályák épülnek. Új gyalogos, gépjármű-közlekedési utak és térburkolatok létesítése és a meglévők megújítása, valamint zöldfelületek létesítése, megújítása 14 607 négyzetméteren is a tervek között szerepel.