A település több olasz testvér- és partnervárosából érkeztek a rendezvényre hagyományőrző és kulturális csoportok, volt Alfa Romeo találkozó, sőt, az ünnepélyes megnyitón egy 40 kilogrammos, két esztendőn át érlelt parmezán sajtot is felvágtak a színpadon.

A vár előtti téren a Serviglianoból érkezett történelmi zászlóforgatók látványos bemutatójával indult a program pénteken kora este, majd Campanari-Talabér Márta, a házigazda város polgármestere, valamint az olasz vendégek képviseletében Giancarlo Fermani, Várpalota díszpolgára köszöntötte a megjelenteket. Mindketten arról beszéltek, hogy a koronavírus-járvány elmúltával milyen jó érzés újra együtt lenni a megújult Thury-várnál. Campanari-Talabér Márta kiemelte, nem véletlenül időzítették erre a májusi hétvégére a rendezvényt, hiszen most rendezték hazánkban az olasz Giro d’Italia nemzetközi kerékpárverseny nyitányát.

A köszöntők után a helyi Cserregő Néptáncegyüttes olasz és magyar táncokat felvonultató műsorának tapsolhatott a vár előtti téren összegyűlt közönség, majd Este, Quattro Castella, Ferrara, Sant’Elpidio a Mare és Servigliano városokból érkezett csoportok kerültek a középpontba, akik kulturális és gasztronómiai bemutatókkal szórakoztatták az érdeklődőket.

A Quattro Castellából érkezett Európa Barátai civil szervezet képviseletében például Giovanni Davalli vágott fel szakszerűen a színpadon egy 40 kilogrammos, 24 hónapig érlelt parmezán sajtot, amelyet ezt követően - több más olasz finomság, például sonkák és különböző szalámik mellett - bárki megkóstolhatott a vár mellett felállított sátraknál.

Forrás: Szabó Péter Dániel/Napló

A gasztronómiai vonalat erősítette Barbara Settembrini séf és csapata is, akik a Sant’Elpidio a Mareban található, többször is díjazott La Locanda dei Matteri éttermet képviselve érkeztek Várpalotára, s készítettek Marche tartományra jellemző fogásokat az Olasz Napok látogatóinak.

Közben a színpadon pénteken és szombaton is egymást váltották a kulturális csoportok. A reneszánsz kort megidéző olasz táncosok éppúgy nagy sikert arattak, mint a már említett serviglianoi zászlóforgatók, de a tűzzsonglőrök előadása, valamint Erox Martini, valamint a Coco Loco zenekar koncertje is nagy tapsot kaptak a kétnapos rendezvényen. A reneszánsz kori talján hagyományőrzők viseleteiből különleges kiállítást is láthattak a vár folyosóján az érdeklődők.

Péntek este a több, mint 100 esztendeje működő Várpalotai Bányász Kórus a Kováts Péter hegedűművész vezette Mendelssohn Kamarazenekarral, valamint az Alba Regia Vegyeskarral kiegészülve adott emlékezetes, többek közt az olasz komolyzenét a középpontba helyező koncertet a Thury-vár rendezvénytermében, míg szombaton országos Alfa Romeo találkozót rendeztek.

A Várpalotai Bányász Kórus a Mendelssohn Kamarazenekarral, valamint az Alba Regia Vegyeskarral kiegészülve adott emlékezetes koncertet az Olasz napokon

Forrás: Szabó Péter Dániel/Napló

A vár előtti téren több, mint félszáz autó sorakozott fel, köztük igazi ritkaságok és oldtimerek is.