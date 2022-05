A már hagyományos május eleji túrára Hadobás József vezetésével, több napos felkészítéssel szép és üzemképes állapotba hozták az oldtimer autókat. Öreg Ladák, VW Bogár, kis Polski, BMW, Moszkvics, Mercedes, Skoda 1000MB, Wartburg, parancsnoki UAZ, Latvia és Robur kisbusz is előkerültek a garázsból a jeles alkalomra. A vidám túrázók Bánd és Herend lakosait, illetve a majálisozókat a veterán Zsiguli rendőrautóból köszöntötték. Az oldtimer konvoj Herenden egy rövid bemutatón is részt vett. A városban retro kiállítást is szerveztek, melyhez sok-sok anyagot a HATESZ egyesület biztosított.

Az oldtimer autós túra résztvevői a Cseri-kastélynál

Forrás: Szervezők

Az autós Majálisozók - amellett, hogy kiválóan érezték magukat és a szabadban piknikeztek a Cseri kastélyban, Tótvázsonyban pedig egy jót fagyiztak - célja az volt, hogy az öreg járgányokkal gond nélkül végig autózzák a 80 kilométeres túrát. Ezt a feladatot teljesítették is, a túra elején két autónál felmerülő műszaki hibát pedig sikeresen elhárították Herendnél. A közel 40 fős autós csapat néhány tagja a retro hangulat jegyében régi munkásőr, rendőr, illetve katona egyenruhát húzott magára.

Forrás: Szervezők

A baráti társaság elhatározta, hogy ezentúl aktívabban is részt vesznek a járművek megőrzésében és bemutatók megtartásában.