A rendezvény két korábbi hagyományos véradóeseményt éleszt újra és egyesít a járvány miatti kétéves kényszerszünet után. Libisch Éva, a Magyar Vöröskereszt Veszprém megyei véradásszervező koordinátora elmondta, az egyetemen rendszeresen tartottak véradást, a pandémia miatt azonban erre hosszú ideje nem volt lehetőségük, ezért is tartják fontosnak, hogy a hallgatók figyelmét felhívják a véradás fontosságára, és elkötelezetté tegyék őket. Az egyetem hallgatói a véradással nemcsak a betegeken segítenek, hanem hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy a Pannon Egyetem elnyerje a Bátorság díjat, amelyet az a felsőoktatási intézmény kaphat meg, ahonnan az adott tanévben a legtöbben vettek részt véradáson. A koordinátor azt is felidézte, a toborzóirodával 2019-ben már egy nagyon sikeres véradást szerveztek az egyetemen, a mostani alkalommal ezt is szeretnék megismételni.

Libisch Éva kiemelte, véradókra és véradásra mindig nagy szükség van az egyenletes, folyamatos és biztonságos vérellátáshoz. Az eseményen meglepetésajándékkal várják a véradókat a szervezők. A véradásra a hallgatók és a rendvédelmi dolgozók mellett minden 18-65 év közöttit várnak, aki egészségesnek érzi magát, és legalább ötven kilogramm súlyú. Az érkezőknek személyi igazolványt, TAJ- és lakcímkártyát kell vinniük magukkal, a véradás előtt tanácsos enni és odafigyelni a bőséges folyadékbevitelre.