Amint azt a kamara szakképzési irodája stratégiai koordinátorától, Rábai Veronikától megtudtuk, a rendezvény célja, hogy az általános iskolai tanulóknak segítséget nyújtson a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakmaválasztásban. Bemutassa a különböző szakmákat a gyakorló szakemberek közreműködésével, tájékoztatást adjon a szakmatanulási lehetőségekről.

- Ennek érdekében a nap során 25 kiállító vállalkozás és szervezet többnyire duális, azaz a diákokat évek óta képző cég mutatkozik be 27 szakmában a 17 alapfokú oktatási intézményből érkező 550 tanulónak. A kamara a diákok utaztatását is felvállalta, így nem csak a helyi, hanem a környékbeli intézmények diákjai is részt vehetnek az interaktív programon. Kipróbálhatják többek között az ács, bádogos, villanyszerelő, épületgépész, divatszabó, ápoló, kisgyermek gondozó, fodrász, kozmetikus, autófényező, cukrász, hegesztő szakma egy-egy lépését, a főként megyei vállalkozásokat képviselő szakemberek ugyanis bevonják őket a munkafolyamatokba – mondta a koordinátor, aki szerint preferálni kell azokat a főként építőipari szakmákat, amelyek tekintetében csekély a beiskolázás. Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy felhívják a fiatalok figyelmét arra, hogy ezen szakmák terén kevés az utánpótlás. A kamara programjának sikerét bizonyítja sok más mellett egy helyi diák sikertörténete, aki néhány évvel ezelőtt vidékiként választotta a szakmát és a tapolcai iskolát célja elérése érdekében. A Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium tanulója, Szentpéteri Bálint Mózes az országos szakmai tanulmányi versenyen a központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelők között harmadik helyezést ért el.

Lehet, hogy ők lesznek a jövő gépjármű-mechatronikai technikusai

A kamara Tapolcán legutóbb 2019-ben rendezett szakmabemutató napot, azóta a járvány miatt nem volt erre lehetőség, jövő tavasszal azonban ugyancsak tervezik. Tavaly ősszel pedig Várpalotán és Pápán tartottak hasonló programot, az iskolák képzési kínálataival szintén megismertetve a fiatalokat. Az idei tavaszon ez az utolsó ilyen eseményük, június közepétől viszont már táboroztatnak. - Veszprémben két kismesterképző tábort tartunk, amelyek népszerűsége olyannyira töretlen, hogy pár nap alatt betelnek a helyek. Ezért idén Pápán is lesz tábor az általános iskolás gyerekeknek. Sőt, a veszprémi városi és agórabeli táborokhoz csatlakozva szakmai tematikus napokat tartunk – mondta még el Rábai Veronika.