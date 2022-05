1999-ben indult útjára ez a hagyomány az akkori Veszprémi Egyetem rektorának, Gaál Zoltánnak ötlete és támogatása alapján. Az elképzelés az volt, hogy az angol Oxford-Cambridge egyetemekhez hasonló szellemiségben az evezés értékeit, a csapatmunkában rejlő erőt egy presztízsértékű, nemes küzdelem keretében mutassák meg a Balatonon.

A hajó érdekessége, hogy az evezősök nem guruló, hanem fix üléseken ülve eveznek. Az ülések öt sorban helyezkednek el, és egymás mellett két ember ül. A kormányos feladata, hogy a két oldal különböző erőviszonyait kiegyenlítve egyenesben tartsa a hajót, valamint hogy buzdítsa az evezősöket.

A Balaton Regatta megnyitóján Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora köszöntőjében elmondta, a nemrégen megrendezett sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a nagy hagyományokkal bíró Oxfordi Egyetem mintájára a Pannon Egyetem is zöld parkkal és közösségi terekkel bővül. – Emellett abban is hasonlítunk Oxfordra, hogy az ő mintájukra jött létre húsz évvel ezelőtt a Balaton Regatta, de ebben megelőzzük Oxfordot, hiszen a Balaton szerintem sokkal szebb, mint a Temze. A Covid miatti néhány év kihagyás után idén szeretnénk újrateremteni, megújítani a rendezvényünket – tette hozzá Gelencsér András.

Navracsics Tibor leendő területfejlesztési és uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszter, a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke kiemelte, a Pannon Egyetem a balatoni régió egyeteme, és itt az ideje, hogy ez országosan is elfogadottá váljon. – Ez a csodálatos térség és a Pannon Egyetem nemcsak földrajzilag köthető össze, hanem az élet minden területén. Abban bízunk, hogy ez a verseny, ezek a hagyományok erősítik a Pannon Egyetem kötődését a térséghez, és megerősítik a térség képét a magyarországi és európai tudományos és kulturális életben is – tette hozzá Navracsics Tibor.

A megnyitón Török Beatrix frissen megválasztott diákrektor hozzátette, nagy öröm látni, hogy az egyetem polgárai aktív résztvevői a hagyományos programoknak, és buzdította a diákokat, hogy továbbra is látogassák a Pannon Egyetem programjait.

2022-ben nemcsak kampuszok, hanem karok közötti versenyt is hirdettek, továbbá nemcsak a jelenlegi hallgatókra, hanem a volt diákokra és kollégákra is gondoltak. Gaál Zoltán professzor, volt rektor, a verseny alapítója 2022. január 31-én hajnalban elhunyt, az ő emlékezetére külön futamot indítottak és neveztek el.

A veszprémi csapatokat hosszú évek óta Szentessy Balázs készíti fel. Szentessy Balázs a Pannon Egyetem Testnevelési és Sport Intézetben egyetemi testnevelő tanár, úszás szakedző, kajak-kenu edző, nemzetközi síoktató.

A verseny a szeniorfutammal indult, ahol a Pannon Egyetem oktatói és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Georgikon kampuszának oktatói (férfi, női vegyesen) vettek részt. A szeniorfutam indulói között többen a Balaton Regatta kezdete, 1999 óta rendszeresen részt vesz a megmérettetésen.

A második futamban az öregdiákok versenyeztek, a harmadik futamban a MATE keszthelyi Georgikon kampusza és a Pannon Egyetem aktív hallgatóinak válogatottjai indultak, a negyedik, nyílt futamban pedig a Vízisport és Vitorlás Egyesület Balatonföldvár csapata, a Pannon Egyetem szenior női csapata és a Veszprémi Egyetemi Sport Club juniorcsapata csapott össze.

A szurkolók a szárazföldi programok közül is válogathattak, volt élő csocsó, egy külön csocsóliget, egy reflexfal, sörbringák, strandröplabda és strandfoci is, illetve egy pihenős, nyugágyas, babzsákfoteles lounge is. A színpadon fellépett az egyetemi tánccsoport, volt capoeira-bemutató, illetve Szóka Orsolya, a Testnevelés és Sport Intézet oktatója aerobikedzést is tartott az érdeklődők számára.