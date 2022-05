-Itt tisztelik a hagyományokat. Az új közösségi tér reményeink szerint a kertjével együtt szerethető színfoltja lesz a településrésznek, szögezte le Tarnai Katalin, az esemény házidazdája. Köszöntőjéből kiderült, a kialakításnál sok segítséget adott az Arácsért Alapítvány és a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület, melyek együttműködésére továbbra is számítanak. A házat a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. működteti. -Él még a múlt és a jövőbe tekint, fogalmazott Miszlay Zsolt, a Közép-dunántúli régió képviselője, a Magyar Tájházak Szövetsége Veszprém és Fejér Megyei elnöke. Szerinte nagyon fontos, hogy megőrizzük, bemutassuk hagyományainkat, örökségünket és mindezt adjuk át a jövő generációjának.

Felidézte, a jövőben tájházként működő épület a 19. század közepén már állt, akkor lakóház volt. A nyeregtetős, náddal fedett, tornácos épület a helyi és a Balaton-felvidék jellegzetes építészeti hagyományait őrzi, abban szabadkéményes konyha is működött. A többszöri át és hozzáépítésekkel alakult ki a 20. század elejére a végleges épület, melyben akkoriban is egy család lakott. A tájházban például a tisztaszobát és konyhát, az akkori, főleg tölgyből készült bútorokat, használati eszközöket, dokumentumokat mutatják be. Bóka István polgármester rámutatott, mintegy 70 millió forintból hozták létre az épületet, melyből 30 millió volt az önkormányzati pénzt, a többit az állami forrást biztosító pályázatokból fedezték. Utalt rá, az önkormányzat 2014-ben vette meg az épületet, melynek jelentősége az is, hogy gyalogos összeköttetést biztosít a Balaton-part és a Koloska-völgy között. Méltatta az összefogást, mely kísérte a ház kialakítását.

Kovács Örs, az Arácsért Alapítvány kuratóriumi elnöke a hagyományok, a kultúra megőrzésére helyezte a súlyt. Azt mondta, más országokban a hasonló épületekből főként szórakozóhelyeket alakítanak ki, de itt, köszönhetően az ország, a város vezetésnek tájház működik, melynek gondolatát Kutas Árpád, a néhai alpolgármester vetette fel először. A köszöntők után az épületet megáldotta és megszentelte Császár Attila református lelkész és Fodor János plébános. A köszöntők után a szónokok és Hári Lenke alpolgármester, a településrész önkormányzati képviselője átvágták a szalagot.

Az átadáson a Balatonfüred Néptánc Együttes és a Kék Balaton Népdalkör alkalomhoz illő műsorral ajándékozta meg a közönséget. A ház megnyitását egész nap gazdag zenei kulturális, gasztronómiai, borászati programok kísérték. Megnyitotta kapuját a helyi katolikus és református templom, és sok meglepetéssel várták az érdeklődőket a vendéglátóhelyek is.