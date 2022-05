A Botra fel! kampány közös nordic walking sétájához Ajkán, Balatonalmádiban, Veszprémben és Zircen is – összesen 24 hazai városban – csatlakoztak érdeklődők május 28-án, szombaton, főként cukorbetegségben szenvedők és magas vérnyomással élők. Ahogy már írtunk róla, ezzel hívta fel a figyelmet a testmozgásra országos akció keretében a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége és a Magyar Hypertonia Társaság. A mozgásgazdag életmód ugyanis elengedhetetlen az említett betegségek esetén a súlyos szövődmények elkerüléséhez. A sport jótékony hatásai mellett pedig azt is érdemes tudni, hogy a nordic walking egy élvezetes, hatékony, mégis kímélő mozgásforma, minden korosztálynak ajánlható. Ezért minden helyszínen szakképzett edzők segítettek a sétapálcák szakszerű használatában.

Forrás: Rimányi Zita/Napló

Zircen a Pintér-hegyi parkerdőben gyülekeztek a résztvevők, ahol az egészségvédő közös túra előtt és után is megmérték a jelentkezők a vércukorszintjüket és a vérnyomásukat, rögzítették az adatokat. Barcsai Gáborné egyébként is naponta sétál a kutyáival, mert az erdő szélén lakik a bakonyi városban. Ezúttal azért állt be szívesen a 72 esztendős nyugdíjas a társai közé, hogy meséljen példájáról, biztassa őket, tegyék ők is rendszeressé a gyaloglást. A tapasztalatai meggyőzőek lehetnek, ugyanis neki ez a gyakorlat segít elkerülni a nagyobb vércukorszint-ingadozásokat. Váradi Kálmánné pedig Veszprémből érkezett, ahol az Egészség és Egység a Természettel Egyesülettel gyakran túrázik, ő azt hangsúlyozta, hogy a nordic walking technikáját érdemes megismerni. Ha ugyanis visszük magunkkal a hozzá való botokat, hegyre fel és onnan le is könnyebb menni, a gerinc menti izmokat jól átmozgathatjuk és szinte észre sem vesszük, milyen gyorsan rójuk a kilométereket – magyarázta el.

Túrabotokkal – Az egészségvédő séta előtt és után is megmérték a résztvevők a vércukorszintjüket és a vérnyomásukat, rögzítették az adatokat

Forrás: Rimányi Zita/Napló

Nagy Istvánné szintén hetven múlt, a zirci cukorbeteg klub vezetését ősszel vette át, amikor az a koronavírusjárvány miatti kihagyás után újraszerveződött. Ötven évig dolgozott az egészségügyben, a veszprémi kórház sürgősségi részlegén és nem gondolt rá, hogy érintett lesz a kettes típusú diabéteszben. Így korábbi munkájából kifolyólag és saját állapotát kontrollálva is tudja, a kezelés, a vércukorértékek megfelelő szinten tartásának egyik pillére a testmozgás. Mintegy huszonöt tagot számláló klubjukban, amelynek rendezvényein mindig mások is részt vesznek, ezt gyakran megemlítik, ugyanakkor a minden hónap utolsó csütörtök délutánján tartott foglalkozásaikon nem csak életmódtanácsok, orvosi tájékoztatók hangzanak el, művészeti programokat szintén tartanak. Egymást ugyanis úgy támogathatják a "cukrosok", hogy közben betegségtudatuk nem erősödik. A séta során is azt tartotta fontosnak Vali, hogy ne csak a mért adatok csökkenését figyeljék a túrázók, hanem egymással még jobban összekovácsolódjon csapatuk.