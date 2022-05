– Pünkösd a Szentlélek kiáradásának ünnepe. Isten jelenlétének új minőségével találkoztak ekkor a szentírás szerint a tanítványok. Feltámadása után Jézus felkészítette pici közösségüket egy újfajta megnyílásra. Erre az új kezdetre emlékezünk azon a hosszú hétvégén, amely májusra, június elejére esik, ezért az ünnep egybeesik a természet kivirágzásával. Nem véletlen, hogy pünkösdöt a népi hagyomány összekötötte a tavasz kiteljesedésének szokásaival – kezdte tájékoztatását Baán Izsák atya, a bakonybéli bencés monostor perjele annak kapcsán, hogy ehhez most a Szent Mauríciusz Monostor különleges módon kapcsolódik művészeti eseményeivel, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatása révén.

– A zene kiáradásában benne van az a fajta lendületvétel, ami a pünkösd lényege, ezt szolgálja, megjeleníti szombaton és vasárnap a több korosztályt vonzó, többféle stílust felvonultató rendezvényünk – érzékeltette a perjel szándékukat és hozzátette: ugyan a monostor életét időbeli és térbeli védettség jellemzi, időnként eddig is megnyitották tereiket, hogy többen csatlakozhassanak falaik közt a szerzetesi spiritualitáshoz. Ráadásul az utóbbi időben megújult épületegyüttesük több része, ezeket is belakják, használják most a művészeti programok révén. Izsák atya megjegyezte: az EKF-hez kapcsolódva kultháló kialakítására törekednek, aminek lényege, hogy helyi alkotók, kulturális csoportok segítségével nyújtanak lehetőséget az egyes művészeti ágak és a művészek, közönségük közti párbeszédre. Így pünkösdkor a faluban élő festőművész tart Bakonybélben festészeti workshopot, a filmrendezőként és producerként is ismert Novák Erik műhelymunkára inspirálja az érdeklődőket.

– Augusztusban lesz száz éve, hogy Kodály Bakonybélben járt. Az általa gyűjtött népdalokat adja elő nyár végén kórusunk a jubileum alkalmából. Ehhez zenei kíséretet kerestünk. Rátaláltunk a vajdasági Bakos Árpád Trióra, amely előadásában most szombaton Kárpát-medencei népdalokat hallgathatunk Vándorének címmel, s gyakorolhatjuk is a zenészekkel közös műsorunkat – árulta el Baán Izsák és megemlített a pünkösdi programok közül még egyet, amely a hely sajátosságaihoz illik, amelyet a környékre jellemző erdők ihlettek. Koncertet ad Bakonybélben ezúttal Dés András három zenésztársával, azaz az Erdőkerülő Quartet. Bemutatkozó albumukat a Bakonyban vették fel, hangszerként fákat, köveket és vizet használva. Ezt a módszert most a monostor udvarán megismétlik. Fadarabkák segítik azoknak a hangoknak a megszólaltatását, amelyet az ütőshangszerek adta ritmus szokott. A perjel szavai szerint ennek apropója az ökotudatosság és az erdő a kiengesztelődés helye, a monostor történelmi kertje ugyancsak, ahol most a fák összekapcsolódnak a zenével.