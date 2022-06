Az egy héten át tartó közös munka összekovácsolta a 14, általános iskolás korú résztvevőt, akik nagy szorgalommal dolgoztak minden délelőtt a polgárőr épület előtti udvaron.

Az utolsó nap délutánjára kis kiállítást szerveztek a héten készült munkáikból, hogy bemutassák a szülőknek, rokonoknak, barátoknak, mi mindennel foglalkoztak. A táborzárón a tábort vezető és immár harmadszor szervező Kövecses Mónika nemezelő mester, játszóház vezető elmondta, hogy a gyerekek több, mint fele visszatérő, sokan már tavaly év végén érdeklődtek, hogy lesz-e alkalmuk idén is együtt alkotni.

- Köszönöm a bizalmat és az érdeklődést, örülök, hogy sikerült megszervezni idén is a tábort. Az öt nap délelőttjén csatlakoztak a helyi gyerekekhez azok is, akik itt nyaralnak, nagymamánál vannak a szünetben. Agyagoztunk, nemezeltünk, gyertyát mártottunk. Nagy élmény volt a gyerekek számára a gólya gyűrűzés. Sokan először vettek kezükbe tűt és cérnát, megtanultak varrni pelenka öltéssel, tűbe fűztek, és ma délelőtt az évről évre elmaradhatatlan batikolásé volt a főszerep. A munkához a gyerekek maguk készítettek szerszámot is. Egyes darabok még száradnak, a házi feladat és egyben a belépő a jövő évi táborra, hogy otthon a viaszt leitatják a textilről langyos vasalóval, itatóspapírok között – mondta Mónika, aki megköszönte segítője, a polgárőr Sáriné Dezső Erzsébet munkáját, valamint a két korábbi táborozó, de mára középiskolás fiatal, Sikos Zoé és Huszti Zsófi, továbbá a szülők támogatását.

Hangsúlyozta, hogy az egyes feladatok előtt a gyerekek közül sokan nem is hitték, hogy meg tudják csinálni, de sikerült és ez önbizalmat adott számukra. - Ha biztos valaki saját magában, akkor tud segítőkész lenni a többiekkel. A tábor egyik célja volt, hogy a fiatalok erősítsék magukban az önbecsülést, reális önértékelést és hogy a kapolcsiak együtt legyenek, erősödjön az öntudatuk, az idetartozás érzése azokban, akik itt laknak és akik nagyszülei még itt élnek és haza tudnak jönni hozzájuk. Gyönyörű dísztálak, ékszer tartók, ékszer gyöngyök, faliképek, filc labdák, nemez szemüvegtokok, virágok, telefontokok készültek és körmönfonást tanultak, könyvjelzőt sodortak és fontak a gyerekek.

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A Polgárőr és hagyományőrző egyesület vezetője, Czuppon Rita szintén örömét fejezte ki, hogy nem maradt el a tábor, a gyerekeknek idén is lehetőségük nyílt az együttlétre és az alkotásra, valamint megköszönte Mónika segítségét.