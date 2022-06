- Nemzeti tragédia, örök seb a haza lelkén. Trianon felejthetetlen elődeinkben, és magunkban hordozott nyomasztó, feldolgozhatatlan igazságtalanság - hangsúlyozta egyebek mellett Hebling Zsolt. Alsóörs polgármestere hozzátette, azóta is tudjuk, hogy él a magyarok istene, hiszen a halálos ítélet után itt vagyunk, Magyarország még mindig megvan. Szavai szerint az ország ma erősebb, mint bármikor az elmúlt 100 évben, a nemzeti összetartozás él és élni fog. A polgármester tolmácsolta partnertelepüléseik vezetőinek gondolatait is, amiket a nemzeti összetartozás alkalmából fogalmaztak meg.

Nemes István múltidézőjében utalt arra, hogy a békediktátummal Magyarország lakosságának, területének jelentős részét elveszítette, de a nagyhatalmaknak nem sikerült eltiporni a magyar népet. A szónok, aki külön üdvözölte a testvértelepüléseken élőket, arról is beszélt, hogy az emlékezés megőrzése, továbbvitele a fiatalok feladata.

A múltidéző gondolatok után a helyi általános iskolások koszorúkat helyeztek el az emlékhelyen, az önkormányzat, a testvértelepülések, így az erdélyi Málnás és a felvidéki Kalász községek nevében.

Ismert, Nemes István, aki a településműködtetési és községgazdálkodási intézmény vezetőhelyetteseként ment nyugdíjba, a 32 évvel ezelőtti, erdélyi kapcsolatfelvétel egyik alapítója, Alsóörs testvérkapcsolatainak egyik meghatározó személyisége.